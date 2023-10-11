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Павленского во Франции осудили за публикацию интимного видео

Даниил Сотников
11 октября 2023 г.

Российского акциониста, получившего политубежище во Франции, осудили за публикацию интимного видео экс-кандидата в мэры Парижа.

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Петр Павленский
Петр ПавленскийФото: picture-alliance/Photoagency Interpress/Russian Look

Суд в Париже приговорил российского художника Петра Павленского к шести месяцам тюрьмы за публикацию интимного видео бывшего кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво, сообщает газета Le Monde в среду, 11 октября. 

Вместо реального срока в тюрьме акциониста обязали носить электронный браслет, отмечает телеканал BFM TV. Подругу Петра Павленского Александру де Таддео, которой изначально предназначалось видео, также приговорили к шести месяцам условно.

Акциониста и его подругу признали виновными во вмешательстве в личную жизнь и распространении материалов сексуального характера с участием другого лица без его согласия. Кроме того, Павленского и Таддео обязали выплатить Гриво 15 тысяч евро компенсации и оплатить судебные издержки в размере 5 тысяч евро.

Павленский объяснял публикацию желанием "разоблачить лицемерие"

Петр Павленский получил убежище во Франции в 2017 году. В начале февраля 2020 года он выложил в интернет видео кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво, на котором он занимается мастурбацией, а также скриншоты его непристойных текстовых сообщений.

Из-за публикации видео политик был вынужден сняться с выборов. Сам Павленский подчеркивал, что выложил видео, чтобы разоблачить "лицемерие" Гриво, который в ходе предвыборной кампании позиционировал себя как сторонник традиционной семьи.

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