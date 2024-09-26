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ПолитикаФранция

Дуров заявил следствию, что зарабатывает один дирхам в год

Сергей Ромашенко
26 сентября 2024 г.

В разговоре с французскими следователями основатель Telegram сказал, что ежегодно зарабатывает в пересчете 25 рублей. Сумма залога для освобождения Дурова из-под стражи была снижена с четыре раза.

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Павел Дуров (фото из архива)
Павел Дуров (фото из архива)Фото: Albert Gea/File Photo/REUTERS

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил французским следователям, что зарабатывает один дирхам в год, то есть 25 рублей или 27 центов в пересчете, сообщила в четверг, 26 сентября, парижская газета Le Monde в статье, посвященной образу жизни и состоянию Дурова.

Заявление Павла Дурова о его годовом заработке вызвало у следователей недоумение, отмечается в материале. Дирхам - денежная единица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где в последние годы жил основатель Telegram.

Уменьшение суммы залога

По сведениям Le Monde, во время судебного заседания по избранию меры пресечения Дурову прокуратура Парижа просила установить для бизнесмена залог в размере 20 млн евро, но в итоге залог был снижен до пяти миллионов.

Le Monde отмечает, что сумма залога кажется весьма низкой - особенно на фоне информации о том, что в прошлом году Дуров предложил 8,5 млн евро за эксклюзивный автомобильный номер на благотворительном аукционе в Дубае. Общее состояние основателя Telegram оценивается в диапазоне от девяти до 15,5 млрд долларов, говорится в статье.

Задержание Павла Дурова

Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа в конце августа. Его обвинили в преступлениях, связанных с организованной преступностью, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам правоохранительных органов.

Расследование в отношении Дурова, как сообщало Politico, было начато после того, как руководство Telegram не ответило на запрос французских властей по делу о сексуализированном насилии в отношении детей.

Через несколько дней после задержания Дурова отпустили под залог с обязательством отмечаться в полиции.

 

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