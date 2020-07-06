 Павел Чиков участвует в конкурсе на пост члена ЕСПЧ от России | Новости из Германии о России | DW | 01.10.2020

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Россия

Павел Чиков участвует в конкурсе на пост члена ЕСПЧ от России

Глава международной правозащитной организации "Агора", юрист Павел Чиков подал заявку в Минюст РФ, отбирающий кандидатов на пост судьи в ЕСПЧ от России.

Глава Агоры Павел Чиков

Павел Чиков

Глава международной правозащитной организации "Агора", бывший член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Павел Чиков выдвинул свою кандидатуру на пост судьи в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) от России. В четверг, 1 октября, Чиков сообщил в соцсетях, что подал заявку в министерство юстиции РФ, которое неделей ранее объявило о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Страсбургского суда. 

"Я посмотрел на себя в зеркало, побрился, размял речевые мышцы, используемые в английском языке, сдунул пыль с дипломов юрфака, кандидата наук по специальности 12.00.10 и североамериканского универа. Потом вспомнил, что 7 лет ходил на Старую площадь в Совет по правам человека, больше 10 лет работал преподом, придумал кучу шуток про себя, хитро прищурился и подал документы", - написал Павел Чиков в Telegram-канале.

До 10 мая Россия должна представить три кандидатуры

Он отметил, что полномочия нынешнего судьи от России в Страсбургском суде Дмитрия Дедова истекают 1 января 2022 года. Таким образом, до 10 мая 2021 года РФ должна предложить три кандидатуры на эту должность, которые затем поступят на обсуждение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Чиков также напомнил, что судью от России избирали уже четырежды - в 1996, 1998, 2004 и 2012 годах. "Интересно, что ни разу процедура отбора кандидатов не была прозрачной, всегда кандидаты отбирались кулуарно. Каждый раз это были люди из дипломатических, судейских либо академических кругов. Ни одного адвоката, ни одного практикующего юриста, тем более ни одного правозащитника среди кандидатов не было", - отметил он.

Заявки можно подавать до 5 октября

Как сообщается на сайте министерства юстиции РФ, кандидатов отбирает комиссия, которая рассматривает их документы и проводит собеседования. Претендентам предлагается подать документы для участия в конкурсе не позднее 5 октября.

Нынешний российский судья в ЕСПЧ был избран на эту должность в 2012 году и вступил в нее 2 января 2013-го. 53-летний Дмитрий Дедов - профессор МГУ и бывший член Высшего арбитражного суда России.

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    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

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    Автор: Елена Барышева


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