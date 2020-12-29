Патриарх Кирилл отсрочил лишение протодиакона Кураева сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 4 апреля, утвердил решение суда Московской городской епархии лишить протодиакона Андрея Кураева священного сана. Однако Кирилл ввел мораторий на издание указа об извержении, предоставив Кураеву время "для переосмысления позиции", сообщается на сайте епархии.

"Паки и паки думать"

Сам протодиакон намерен обдумать свои взгляды. Он подчеркнул, что по-прежнему хочет "идти вместе с церковью, обладающей такими атрибутами как единство, святость, кафоличность и апостоличность". "В каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени "Московский патриархат" в его нынешнем состоянии, сказать затрудняюсь. Но точно это не отношения тождественности", - добавил Кураев.

"Я рад, что из-за меня в церкви появляются небывалые новизны", - отметил протодиакон. "Раз дано время на "переосмысление", буду паки и паки ("снова и снова" на церковнославянском. - Ред.) думать", - резюмировал он.

Суд усмотрел в заявлениях Кураева признаки клеветы

В апреле 2020 года Кураев разместил в своем блоге на платформе LiveJournal пост о протоиерее Александре Агейкине, скончавшемся от новой легочной инфекции COVID-19. Через некоторое время патриарх Кирилл запретил протодиакона в служении. Суд счел оскорбительной характеристику Агейкина.

Кураева 4 раза вызывали в церковный суд и только в одном случае признали отказ явиться обоснованным. После очередного отказа суд рассмотрел дело в заочном порядке и в конце 2020 года постановил лишить протодиакона священного сана, усмотрев в его заявлениях признаки клеветнической деятельности.

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