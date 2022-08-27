Пять причин, почему дома лучше всего

"К сожалению, философия до сих пор мало внимания уделяла дому", - считает итальянский философ Эмануэль Кочча. Будучи профессором истории философии в Париже, он хочет изменить это своей книгой "Дом - философия, казалось бы, хорошо знакомого места" ("Das Zuhause - Philosophie eines scheinbar vertrauten Ortes") DW представляет некоторые ключевые выводы из нее.

Только дома есть все, что для нас важно

"Мы строим дома, - пишет Кочча, - чтобы с комфортом разместить ту часть мира, которая необходима для нашего личного счастья". При этом он имеет в виду не только любимое постельное белье, но и фартук, доставшийся вам в наследство от бабушки или дедушки, или первые игрушки наших детей, хранящихся в комнате, из которой они давно уже выехали.

Но Кочча уводит наше внимание и далеко за рамки предметов и мебели, которые мы накапливаем с годами. Люди, которые для нас важны, также часто находятся в нашем доме: партнеры, дети, нередко родители, бабушки и дедушки, соседи или друзья. И, конечно же, заботливо выращенный и ухоженный олеандр на балконе или кошка, которая с нетерпением ждет нашего возвращения. Воспоминания и мечты также являются частью нашего дома. Это своего рода "наш собственный музей", считает Кочче.

Место, куда мы всегда возвращаемся

Какой бы приятной ни была поездка в отпуск, но "рано или поздно нам придется возвращаться домой", - пишет Кочча. "Потому что мы можем жить на этой планете только благодаря тому, что у нас есть дом". Мы живем в определенном городе или конкретном районе только потому, что там находится наша квартира, дом, палатка или мобильный дом на колесах.

В повседневной жизни мы обычно не проводим весь день дома. По словам Кочча, дом - это "место возврата". После долгого рабочего дня, после поездки на выходные, после летнего отпуска, командировки или пребывания в другой стране - мы возвращаемся в свой дом. Это надежное убежище, из которого можно выйти в мир. Все родное и до боли знакомое остается дома, даже когда мы от него вдали.

Здесь у нас есть собственная ванная комната

Небольшой исторический экскурс показывает, что санузлы в квартиры и дома были интегрировали поздно. На протяжении многих лет человеческой истории они находились за пределами жилых помещений - в саду или в коридоре. Кочча пишет, что по примеру отелей в США ванные комнаты стали частью современной жизни в 20 веке. "Ванная комната привнесла в повседневную личную жизнь человека то, что до этого носило скорее общий характер, а именно - уход за телом", - объясняет он.

Эмануэль Кочча - профессор истории философии в Париже Фото: Peter-Andreas Hassiepen

Однако Кочча относится к этому критически, особенно к мужчинам. Запираемая ванная комната, как и раздельные туалеты в общественных местах, привела к тому, что мужчины имели дело с эросом в абсолютной изоляции". Мальчики и мужчины, в частности, должны усвоить, что их тела существуют для того, чтобы "доставлять радость себе и другим" и что им не нужно их стыдиться или скрывать, хранить какие бы то ни было секреты об эротике и любви.

Тем не менее, вернувшись из отпуска в кемпинге в летние месяцы, вероятно, каждый из нас испытает облегчение, когда наконец снова может принять душ в собственной ванной комнате, заперев за собой дверь.

В доме наш любимый гардероб

Мы храним нашу одежду дома. Некоторые из вещей мы можем взять с собой в отпуск. "Одежда - это представление о счастье, которое неразрывно связано с нашим телом, - объясняет Кочча, - и поэтому она может сопровождать нас повсюду".

Кочча называет гардероб "мобильным телом" нашего дома. Благодаря тому, как мы одеваемся, мы можем выставить часть нашего дома, нашей идентичности, нашего отношения к жизни на всеобщее обозрение.

Фото: Christin Klose/dpa Themendienst/picture alliance

Это даже имеет революционный потенциал, пишет профессор философии: "Когда Коко Шанель разработала свой стиль "silhouette neuve", позаимствовав линии и ткани из мужской моды, она создала и новую женскую идентичность", - подчеркивает Кочча. "Женщины, которые одевались таким образом, демонстрировали, что больше не хотят, чтобы их сводили к тому, как они должны себя представлять в обществе, и при этом они были вполне способны эффективно работать и заниматься спортом". Одежду в этом стиле можно носить как дома, так и за его пределами.

Дома живет любовь

Это самое прекрасное из всех чувств, и именно оно имеет свое место в нашем доме, пишет Эмануэль Кочча: "Любовью живут, ее лелеют и празднуют дома. Это главная домашняя тайна".

Это секрет, потому что никто, кроме нас, не видит ее в нашем доме. Только мы знаем, как она выглядит на самом деле. Причудливые или надоедливые привычки партнера, спортивные штаны, которые он или она никогда не наденет, выйдя на улицу, зато часами проводит в них, лежа на диване: дома ты можешь быть таким, каким тебе в данный момент хочется быть.

Когда в доме живет любовь Фото: Zoonar.com/Robert Kneschke/picture alliance

И здесь Кочча позволяет себе критический философский взгляд: поскольку дом трактуется как личное пространство, до которого никому нет дела, он превратился и в "пространство несправедливости, в котором угнетение, несправедливость и неравенство стали бессознательными и самопроизвольными привычками".

По словам Кочча, это особенно опасно для отношений между женщинами и мужчинами: "Например, неравенство между полами коренится в наших домах". Стоит лишь напомнить о тысячелетней вере патриархальных обществ в то, что место женщин у плиты, или о росте случаев домашнего насилия во время пандемии коронавируса.

Именно поэтому, утверждает Кочча, необходима "философия дома", чтобы он стал местом, где "мы можем быть счастливы вместе с другими - здесь и сейчас".

Книга "Дом - философия, казалось бы, хорошо знакомого места" Эмануэле Кочча вышла в свет в немецком издательстве Hanser-Verlag 22 августа 2022 года в переводе с итальянского языка Андреаса Томзена (Andreas Thomsen).

Смотрите также: