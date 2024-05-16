Пять солдат ЦАХАЛ убиты в секторе Газа огнем сослуживцев

В ходе боевых действий в секторе Газа пять израильских солдат убиты случайными выстрелами из танка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военнослужащие погибли 15 мая на севере населенной палестинцами прибрежной полосы, сообщило руководство ЦАХАЛ в четверг, 16 мая.

Представитель израильской армии тем самым подтвердил, что солдаты оказались под обстрелом своих сослуживцев. Еще трое военнослужащих получили тяжелые ранения. Дополнительные подробности не сообщаются.

Ранее израильские СМИ сообщили, что пять солдат погибли в результате "дружественного огня" своих войск. По их данным, израильские танки обстреляли здание в районе Джабалия, при этом солдаты ЦАХАЛ были приняты за вооруженных палестинцев. Издание Jerusalem Post написало, что в ходе боев палестинцы забрасывали израильские танки десятками противотанковых гранат, поэтому у танков были закрыты все смотровые щели и верхние люки.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 35,2 тысячи человек, еще свыше 79 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.