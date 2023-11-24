Пашинян: Россия не отправила в Армению оплаченное оружие

Премьер-министр Армении заявил, что Ереван не получил от России уже оплаченное оружие, и теперь стороны обсуждают пути решения проблемы.

Россия не отправила в Армению уже оплаченное оружие, и теперь стороны ведут переговоры по поиску решения проблемы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 24 ноября.

"Что касается непредоставления вооружения и техники в обмен на выплаты, то, конечно, есть такие проблемы. Ведутся консультации о механизмах решения этих проблем", - цитирует Пашиняна агентство ТАСС. Он не уточнил, почему не было поставок, сказав, что "РФ сама нуждается в вооружении".

По словам премьера, среди возможных вариантов решения проблемы есть сокращение долга Армении перед РФ в обмен на выплаченную сумму. "Мы готовы работать, надеемся, что дискуссии принесут конкретные результаты", - сказал Пашинян. Кремль не комментировал заявление Пашиняна.

Кризис между Арменией и ОДКБ

После окончания боевых действий в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года Пашинян назвал структуры, в которых участвует Армения, неэффективными, имея в виду Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Членство Армении в ОДКБ, по крайней мере, начиная с 2020 года, ничего не приносит Еревану, заявил летом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. "С 2020 года со стороны Азербайджана на Армению произошло три широкомасштабных нападения, при которых ОДКБ не оказала Армении какого-либо содействия", - сказал он.

В январе 2023 года Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории, а в июле решила не участвовать в учениях спасательных служб этой организации в Беларуси. В мае 2023 года Никол Пашинян допустил выход Армении из состава ОДКБ.

В ноябре премьер не приехал на минский саммит ОДКБ и попросил организацию снять документ о помощи Еревану с повестки встречи.

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