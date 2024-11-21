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ПолитикаАрмения

Пашинян сменил министров. С чем связаны отставки в Армении?

Аршалуйс Мгдесян
21 ноября 2024 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в отставку нескольких министров, среди которых и глава МВД. Как эксперты объясняют кадровые перестановки в руководстве страны?

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Никол ПашинянФото: Dmitry Astakhov/dpa/picture alliance

В рамках масштабных кадровых перестановок в руководстве Армении премьер-министр Никол Пашинян назначил нового главу МВД и нового министра территориального управления и инфраструктур. До этого произошел целый ряд отставок в силовом блоке. Многие эксперты связывают кадровые изменения со стремлением Пашиняна отреагировать на растущее общественное недовольство. Кто-то видит в этом желание армянского премьера обезопасить свои политические тылы.

Новые назначения сразу после громких отставок

Спустя сутки после целого ряда громких отставок в правоохранительных структурах, Пашинян объявил о назначении двух министров. Министерство внутренних дел страны возглавит Арпине Саркисян, до этого занимавшая должность заместителя министра того же ведомства с января 2023 года и курировавшая реформы в полиции, которые проводятся при содействии западных структур. 30-летняя Саркисян, за плечами которой также опыт работы на должности заместителя министра юстиции в 2022-2023 годах и в других структурах того же ведомства, станет первой женщиной в истории Армении, возглавившей министерство внутренних дел. На должность министра территориального управления и инфраструктур Армении назначен Давид Худатян. С января 2024 года он занимал пост губернатора Армавирской области, а до этого около шести лет работал мэром города Армавир.

Громкие отставки в правительстве Армении последовали за резкой критикой премьер-министра Пашиняна в отношении работы правоохранительных и судебных органов на заседании правительства 14 ноября. На фоне отставок эксперты обратили внимание на одну деталь - незадолго до этого Пашинян, впервые после "бархатной революции" 2018 года, сбрил бороду - символический жест, который многие расценили как сигнал о новом политическом этапе, совпавшем с масштабными кадровыми перестановками.

За последние дни свои посты покинули главы ряда ключевых ведомств, включая начальников Антикоррупционного и Следственного комитетов, председателей Комитета государственных доходов и Высшего судебного совета Армении. Изменения коснулись и парламента, где о сложении своих полномочий заявил депутат от правящей партии "Гражданский договор" Нарек Зейналян. Местные СМИ, ссылаясь на свои источники, прогнозируют и дальнейшие изменения в депутатском корпусе правящей партии, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

"Царь хороший, бояре плохие?"

Ряд оппозиционных деятелей и СМИ расценивают масштабные кадровые перестановки в руководстве страны как возможную подготовку к досрочным парламентским выборам. Эту версию представители правящей партии "Гражданский договор" категорически отвергли. В ходе брифинга в парламенте 19 ноября глава парламентской фракции этой партии Айк Конджорян заявил, что руководство не планирует проводить досрочные выборы, напомнив, что последние досрочные выборы прошли в 2021 году, а следующие состоятся по графику в 2026 году.

Между тем в стране продолжаются активные обсуждения причин неожиданных кадровых перестановок в руководстве. Основная версия, которую выдвигают эксперты и политики, связана с возможной подготовкой к выборам. Она сводится к тому, что власти желают резкими действиями ответить на недовольство людей эффективностью работы правоохранительной и судебной систем.

Протесты в Армении (май 2024 года)
Протесты в Армении (май 2024 года) Фото: Alexander Patrin/TASS /IMAGO

"Все, что делает Никол Пашинян, как внутри страны, инициируя парад отставок в руководстве, так и во внешней политике, идя на уступки Азербайджану в переговорах по мирному договору, преследует лишь одну цель - воспроизводство своей власти", - сказал в беседе с DW глава фракции оппозиционного блока "Честь имею" Айк Мамиджанян, таким образом больше склоняясь к версии о наличии перевыборного компонента в решениях армянского премьера. В связи с этим оппозиционер называет кадровые перестановки "очередной популистской попыткой обмануть граждан". Делается это, по его мнению для того, чтобы создать впечатление того, что "царь хороший, а бояре плохие".

"Пашинян пытается обезопасить себя"

Армянский политолог Грант Микаелян связал масштабные кадровые перестановки в руководстве Армении не с подготовкой к выборам, а с другими внутриполитическими причинами. По его мнению, премьер-министр Никол Пашинян стремится ослабить позиции чиновников, которые за последние три года обрели значительное влияние в системе власти.

"В условиях геополитической напряженности Пашинян пытается обезопасить себя от повторения сценария 1997-1998 годов в Армении - "дворцового переворота" с участием силовиков и влиятельных политиков, возможно, при поддержке внешних сил", - отметил эксперт в беседе с DW.

Микаелян указывает, что отставки коснулись руководителей ключевых силовых структур, через которые премьер-министр осуществляет свою власть. Катализатором решений, по мнению политолога, стал недавний конфликт главы Следственного комитета с депутатами правящей фракции в парламенте.

Эксперт подчеркнул, что версия о подготовке к выборам несостоятельна: среди уволенных есть нейтральные фигуры, при этом ряд одиозных чиновников сохранили свои посты. По его оценке, Пашинян намерен назначить на освободившиеся должности более слабых руководителей, которые не смогут в перспективе бросить ему вызов. 

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