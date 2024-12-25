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ПолитикаАрмения

Пашинян не приедет на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Кирилл Шестаков
25 декабря 2024 г.

Премьер-министр Армении в очередной раз отказался от участия во встрече лидеров стран СНГ. Отмену поездки в Санкт-Петербург он объяснил тем, что недавно болел коронавирусом.

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Никол Пашинян
Никол ПашинянФото: Costas Baltas/AA/picture alliance

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который проходит в среду, 25 декабря, под Санкт-Петербургом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Пашинян объяснил свое решение тем, что недавно болел коронавирусом. И хотя в день проведения саммита у премьера Армении был отрицательный тест на COVID-19, он, "посоветовавшись с коллегами", решил не участвовать в саммите, говорится в сообщении. "До конца дня приму решение о том, участвовать или не участвовать в завтрашнем заседании Высшего экономического совета ЕАЭС", - написал Пашинян. 

На встречу лидеров стран СНГ также не приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев: он возвращается в Баку на фоне крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Пашинян игнорирует саммиты СНГ

Как отмечает издание The Moscow Times, Пашинян уже второй год старается избегать саммитов с участием России из-за того, что она не выполнила свои обязательства в рамках ОДКБ во время военного конфликта Армении с Азербайджаном. В частности, в мае текущего года премьер Армении не приехал на заседание Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде, а в октябре 2023-го не поехал на саммит СНГ в Кыргызстане.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ проходит в Ленинградской области на горнолыжном курорте "Игора". Как пишут российские СМИ, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи подведет итоги российского председательства в СНГ в 2024 году, а затем лидеры пообщаются друг с другом в неформальной обстановке.

"Мы уже считаем себя вне ОДКБ"

В декабре текущего года Никол Пашинян заявил, что Армения прошла точку невозврата в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой ключевую роль играет Россия. По его словам, если ОДКБ в Армении "не имеет зону ответственности, то, фактически, такой организации не существует".

В июне Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, после чего Вашингтон предложил Еревану расширить сотрудничество в военной сфере.

Сотрудничество Армении с Западом активизировалось после войны с Азербайджаном, в результате которого Армения лишилась Нагорного Карабаха. Тогда Ереван обратился за помощью к ОДКБ, но организация ограничилась лишь выражением "обеспокоенности" и "соболезнованиями", указав, что по формальным причинам не может помочь армянским властям защитить Карабах.

 

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