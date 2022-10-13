ПАСЕ призвала объявить Россию "террористическим режимом"

Парламентская ассамблея Совета Европы практически единогласно приняла резолюцию, в которой Россия рассматривается как государство с "террористической природой".

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резюлюцию, осуждающую эскалацию российской агрессии в Украине, и призвала признать Российскую Федерацию "террористическим режимом". Проект документа и предложенные поправки опубликованы на сайте организации.

Резолюцию поддержали 99 участников из 100, написал в Twitter делегат от Украины Алексей Гончаренко.

ПАСЕ отмечает, что продолжающееся российское вторжение в Украину принесло страдания и разрушения, которые Европе не случалось испытывать со времен Второй Мировой войны. "По мере того, как агрессия продолжается, достигая новых уровней насилия и разрушений, российский режим подтверждает свою истинную террористическую природу", нарушая "самые базовые человеческие права и устои международного права", - сказано в резолюции. Финальный ее текст еще не опубликован, однако уже известно, что поправка к параграфу 11.6, объявляющая Россию "террористическим режимом", принята большинством голосов: за нее проголосовали 79 членов ПАСЕ, двое выступили против, один воздержался.

Кроме того, приняли поправку, требующую "признать российские политические партии, которые ранее голосовали за незаконные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран, группами и организациями, способствующими терроризму". Вероятно, в первую очередь речь идет о недавней аннексии "ДНР", "ЛНР", Запорожья и Херсонской области, а также об аннексии Крыма в 2014 году.

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