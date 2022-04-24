 Партия премьера проигрывает парламентские выборы в Словении | Новости из Германии о Европе | DW | 24.04.2022

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Европа

Партия премьера проигрывает парламентские выборы в Словении

Левоцентристское "Движение "Свобода" одерживает победу над правоцентристской Словенской демократической партией. Янез Янша ранее трижды становился главой кабмина.

Прохожие в Любляне и плакат Движения Свобода под председательством Роберта Голоба

"Движение "Свобода" (ДС) под председательством Роберта Голоба

Левоцентристское "Движение "Свобода" (ДС) под председательством Роберта Голоба одерживает победу над правоцентристской Словенской демократической партией (СДП) премьер-министра Янеза Янши, ранее трижды становившегося главой кабмина, на парламентских выборах в Государственное собрание (ГС) Словении. Это следует из данных, обнародованных после обработки 99,68 процента бюллетеней, в понедельник, 25 апреля.

У ДС - 34,54 процента голосов и 41 место в ГС, у СДП - 23,53 процента и 27 мест.

У правоцентристской "Новой Словении - Христианских демократов" - 6,85 процента (8 мест). У "Социальных демократов" - 6,65 процента (7 мест). "Левые" получают 4,38 процента (5 мест).

ДС было создано только в январе. Оппозиция обвиняла Яншу в попытках подорвать демократические институты и свободу СМИ с момента его возвращения к власти в 2020 году.

"Люди хотят перемен"

"Наша цель достигнута: победа позволит нам вернуть в страну свободу", - отметил 55-летний Голоб, обращаясь к ликующим сторонникам. "Люди хотят перемен и выразили доверие нам - единственным, кто может принести эти перемены", - указывал он ранее. Политик находится в карантине после инфицирования коронавирусом. Бывший руководитель энергетической компании пообещал восстановить "нормальную жизнь" в стране, назвав выборы "референдумом о демократии".

Явка составила около 70 процентов при 1,7 млн избирателей, что значительно выше, чем 52 процента на парламентских выборах в 2018 году.

Эксперты не исключают формирования коалиции

Эксперты не исключают формирования коалиционного правительства. У ДС нет опыта работы в правительстве, и она могла бы вступить в сотрудничество, к примеру, с более опытными социал-демократами.

В середине марта премьер-министр Словении Янез Янша, а также главы правительств Польши и Чехии Матеуш Моравецкий и Петр Фиала встречались в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда они призвали других западных лидеров последовать их примеру и тем самым продемонстрировать солидарность с украинским народом в борьбе против российского вторжения.

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    Автор: Илья Коваль


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