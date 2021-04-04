Партия премьера лидирует на выборах в парламент Болгарии

Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" ("ГЕРБ") премьер-министра Бойко Борисова лидирует и набирает 24,2 процента голосов по итогам выборов в парламент - Народное собрание. Об этом свидетельствуют данные, приводящиеся Центральной избирательной комиссией страны в понедельник, 5 апреля, - после подсчета 42,5 процента бюллетеней.

На втором месте - партия "Есть такой народ" (ITN) популярного телеведущего Слави Трифонова, за нее отдали голоса 19 процентов избирателей. Оппозиционная Болгарская социалистическая партия - третья с 14,9 процента голосов. Правоцентристское объединение "Демократическая Болгария" и оппозиционный левоцентристский альянс "Встань! Мафия, вон!", стоявший за антикоррупционными протестами с целью сместить Борисова в 2020 году, набирают 11 и 5,1 процента соответственно.

У "Движения за права и свободы", объединяющего мусульманское население Болгарии, - 8,7 процента голосов. Партнер "ГЕРБ" по коалиции - националистическое "ВМРО - Болгарское национальное движение" - с 3,6 процентами вплотную приблизился к 4-процентному проходному барьеру.

Окончательные итоги выборов, как ожидается, будут подведены 8 апреля.

Премьер предложил сформировать правительство с представителями оппозиции

Между тем премьер Борисов уже заявил, что "ГЕРБ" победила, и призвал оппозицию рассмотреть вопрос о формировании коалиционного правительства, которое сосредоточилось бы на привлечении финансирования ЕС на фоне пандемии. "Предлагаю вам мир, предлагаю выдвинуть экспертов, взять на себя ответственность. Это мое предложение для всех", - заявил он в Facebook.

Партия "ГЕРБ" являлась крупнейшей политической силой в парламенте в 2009-2013 годах и с 2014-го. Ее председатель Борисов в 2020 году стал объектом критики со стороны участников массовых протестов, обвинивших премьер-министра в коррупции и связях с олигархами.

Депутатов Народного собрания Болгарии избирают на 4 года. На 240 мест в парламенте претендуют почти 7 тысяч кандидатов.

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