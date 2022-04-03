Партия Орбана победила на парламентских выборах в Венгрии

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Лидер оппозиции Венгрии Петер Марки-Заи признал поражение. После обработки 93 процентов бюллетеней блок оппозиции набирал около 35 процентов голосов.
На парламентских выборах в Венгрии, состоявшихся в воскресенье, 3 апреля, побеждает партия премьер-министра Виктора Орбана "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", правящая страной уже 12 лет. После обработки более 95 процентов бюллетеней у нее - свыше 53 процентов голосов. Широкий блок из шести оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заи набирает на момент публикации материала DW 34,9 процентов голосов.
Кроме того, 6,2 процента голосов получает движение "Наша родина". Таким образом, правящая партия моджет рассчитывать на 135 мест из 199 в однопалатном парламенте, а оппозиционный блок - на 56 мандатов.
Виктор Орбан объявил о своей победе на выборах, поблагодарив сторонников в Twitter.
На выборах, проходивших на фоне российского вооруженного вторжения в Украину, глава венгерского правительства добивался пятого по счету и четвертого подряд срока во главе кабинета министров. В своем последнем видеообращении к избирателям накануне вечером он обвинил оппозицию в намерении вмешаться в войну в Украине. "Левые заключили с украинцами пакт, и если они победят, то затянут Венгрию в войну", - утверждал он. Никаких доказательств существования такого пакта Орбан не привел.
В оппозиционный блок входят не только левые и социал-демократические партии, но также "зеленые", либеральные и правоконсервативные силы. Лидер блока - 49-летний беспартийный консерватор и убежденный католик Петер Марки-Заи ставит в вину Виктору Орбану дружеские связи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Марки-Заи, Орбан лишь скрепя сердце осуждает российскую агрессию в Украине. На заключительном предвыборном митинге оппозиции вечером 1 апреля Петер Марки-Заи обвинил Орбана в "государственной измене" за его тесные связи с Москвой. "Нам всем стыдно за Виктора Орбана. Но теперь мы смоем этот позор", - пообещал он.
Задолго до войны в Украине Орбан находился в постоянном конфликте с ЕС. Критики венгерского премьера упрекают его в том, что за время своего правления он подорвал демократические институты в стране, ограничил свободу СМИ и независимость органов юстиции. Кроме того, Орбана считают причастным к коррупции и растрате средств Евросоюза. Еврокомиссия отказывается выделять Венгрии деньги из фонда для ликвидации последствий пандемии коронавируса, поскольку Орбан до сих пор не предоставил достоверных гарантий их корректного расходования.
По предварительной оценке, явка на парламентские выборы 2022 года в Венгрии составила 96 процентов.
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