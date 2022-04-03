Партия Орбана победила на парламентских выборах в Венгрии

На парламентских выборах в Венгрии, состоявшихся в воскресенье, 3 апреля, побеждает партия премьер-министра Виктора Орбана "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", правящая страной уже 12 лет. После обработки более 95 процентов бюллетеней у нее - свыше 53 процентов голосов. Широкий блок из шести оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заи набирает на момент публикации материала DW 34,9 процентов голосов.

Кроме того, 6,2 процента голосов получает движение "Наша родина". Таким образом, правящая партия моджет рассчитывать на 135 мест из 199 в однопалатном парламенте, а оппозиционный блок - на 56 мандатов.

Виктор Орбан объявил о своей победе на выборах, поблагодарив сторонников в Twitter.

Выборы на фоне войны в Украине

На выборах, проходивших на фоне российского вооруженного вторжения в Украину, глава венгерского правительства добивался пятого по счету и четвертого подряд срока во главе кабинета министров. В своем последнем видеообращении к избирателям накануне вечером он обвинил оппозицию в намерении вмешаться в войну в Украине. "Левые заключили с украинцами пакт, и если они победят, то затянут Венгрию в войну", - утверждал он. Никаких доказательств существования такого пакта Орбан не привел.

Оппозиционный блок в Венгрии

В оппозиционный блок входят не только левые и социал-демократические партии, но также "зеленые", либеральные и правоконсервативные силы. Лидер блока - 49-летний беспартийный консерватор и убежденный католик Петер Марки-Заи ставит в вину Виктору Орбану дружеские связи с президентом России Владимиром Путиным. По словам Марки-Заи, Орбан лишь скрепя сердце осуждает российскую агрессию в Украине. На заключительном предвыборном митинге оппозиции вечером 1 апреля Петер Марки-Заи обвинил Орбана в "государственной измене" за его тесные связи с Москвой. "Нам всем стыдно за Виктора Орбана. Но теперь мы смоем этот позор", - пообещал он.

Задолго до войны в Украине Орбан находился в постоянном конфликте с ЕС. Критики венгерского премьера упрекают его в том, что за время своего правления он подорвал демократические институты в стране, ограничил свободу СМИ и независимость органов юстиции. Кроме того, Орбана считают причастным к коррупции и растрате средств Евросоюза. Еврокомиссия отказывается выделять Венгрии деньги из фонда для ликвидации последствий пандемии коронавируса, поскольку Орбан до сих пор не предоставил достоверных гарантий их корректного расходования.

По предварительной оценке, явка на парламентские выборы 2022 года в Венгрии составила 96 процентов.

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств Автор: Александра Елкина

