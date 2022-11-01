Партия Нетаньяху лидирует на досрочных выборах в Израиле

По данным экзитполов, "Ликуд" Нетаньяху опережает партию "Еш атид" действующего премьера Лапида на выборах в парламент Израиля. Биньямин Нетаньяху рассчитывает вернуться на пост главы правительства.

Партия бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд", по предварительным данным, занимает первое место на досрочных парламентских выборах в Израиле, состоявшихся во вторник, 1 ноября. Как сообщают местные телеканалы, ссылаясь на экзитполы, она получает от 30 до 31 мандата из 120-ти в Кнессете.

Второе место занимает партия действующего премьер-министра Яира Лапида "Еш атид". Согласно данным экзитполов, она получает от 22 до 24 мандатов. Следом идет ультраправая партия "Религиозный сионизм" Бецалеля Смортича и Итамара Бен-Гвира, ей прогнозируют от 14 до 15 мест в парламенте.

Как отмечает агентство dpa, право-религиозный лагерь Нетаньяху набирает большинство в представительном и законодательном органе Израиля. По данным экзитполов, политические силы этой группы могут рассчитывать на 61-62 места в парламенте.

Самая высокая явка на выборах в Израиле с 1999 года

Это пятые за последние три с половиной года парламентские выборы в Израиле. По состоянию на 19.00 по местному времени (20.00 мск) явка на них составила 66,3 процента, что является самым высоким показателем с 1999 года. Окончательные итоги станут известны не раньше 3 ноября.

Лидер право-консервативной оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется с помощью ультраправых вернуться на пост главы правительства. Лагерь Яира Лапида, в который входит широкий спектр партий как правого, так и левого толка, стремился не допустить этого. Против Нетаньяху возбуждено уголовное дело, его обвиняют в мошенничестве, коррупции и госизмене.

После объявления официальных итогов выборов президент Израиля Ицхак Герцог должен будет определить, кто займется формированием правительства. Этому кандидату отводится четыре недели на создание коалиции.

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