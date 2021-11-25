 Парламент Молдовы одобрил выделение средств на покрытие долга перед ″Газпромом″ | Новости из Германии о Европе | DW | 25.11.2021

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Европа

Парламент Молдовы одобрил выделение средств на покрытие долга перед "Газпромом"

Парламентом Молдовы одобрены поправки в закон о госбюджете на 2021 год, это позволит выплатить "Газпрому" задолженность. По просьбе кабмина процедура была ускорена.

Парламент Молдовы

Парламент Молдовы (фото из архива)

Парламент Молдовы одобрил выделение средств на покрытие задолженности перед российской корпорацией "Газпром" по поставкам газа в октябре и ноябре. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

Поправки в закон о госбюджете на 2021 год одобрены 60 из 77 проголосовавших депутатов. "За" выступили политики от Партии действия и солидарности, а также от партии "Шор". "Против" - представители оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.

Кабмин попросил парламент ускорить принятие поправок

Изменения, касающиеся перечисления средств, были одобрены в первом чтении 19 ноября. По закону перед голосованием во втором чтении должно было пройти не менее 10 дней. Однако правительство попросило парламент ускорить процедуру.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну ранее заверил, что деньги будут перечислены российской стороне 26 ноября.

Вопрос выплат прорабатывался с правительством Молдовы

Председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан подтвердил 22 ноября в эфире телеканала Jurnal TV, что компания получила предупреждение от "Газпрома" о возможном прекращении поставок через 48 часов, если российской корпорации не поступят платежи. По словам Чебана, вопрос прорабатывался с правительством. Сумма, о которой идет речь, -  составляет 1,3 млрд леев (около 65 млн евро), добавил он.   

В среду 24 ноября российская энергетическая компания "Газпром" заявила, что пока не будет прекращать поставки газа в Молдову в связи с задолженностью, так как молдавская сторона обязуется "полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября".

Угроза энергетического кризиса

На фоне дефицита газа в европейских хранилищах цена на газ для Молдовы в сентябре подскочила до 550 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в начале года она составляла 127 долларов за тысячу кубометров.

Из-за угрозы энергетического кризиса власти Молдовы 22 октября объявили режим чрезвычайного положения на 30 дней.

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    Автор: Ефим Шуман


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