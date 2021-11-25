Парламент Молдовы одобрил выделение средств на покрытие долга перед "Газпромом"

Парламентом Молдовы одобрены поправки в закон о госбюджете на 2021 год, это позволит выплатить "Газпрому" задолженность. По просьбе кабмина процедура была ускорена.
Парламент Молдовы одобрил выделение средств на покрытие задолженности перед российской корпорацией "Газпром" по поставкам газа в октябре и ноябре. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.
Поправки в закон о госбюджете на 2021 год одобрены 60 из 77 проголосовавших депутатов. "За" выступили политики от Партии действия и солидарности, а также от партии "Шор". "Против" - представители оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.
Изменения, касающиеся перечисления средств, были одобрены в первом чтении 19 ноября. По закону перед голосованием во втором чтении должно было пройти не менее 10 дней. Однако правительство попросило парламент ускорить процедуру.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну ранее заверил, что деньги будут перечислены российской стороне 26 ноября.
Председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан подтвердил 22 ноября в эфире телеканала Jurnal TV, что компания получила предупреждение от "Газпрома" о возможном прекращении поставок через 48 часов, если российской корпорации не поступят платежи. По словам Чебана, вопрос прорабатывался с правительством. Сумма, о которой идет речь, - составляет 1,3 млрд леев (около 65 млн евро), добавил он.
В среду 24 ноября российская энергетическая компания "Газпром" заявила, что пока не будет прекращать поставки газа в Молдову в связи с задолженностью, так как молдавская сторона обязуется "полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября".
На фоне дефицита газа в европейских хранилищах цена на газ для Молдовы в сентябре подскочила до 550 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в начале года она составляла 127 долларов за тысячу кубометров.
Из-за угрозы энергетического кризиса власти Молдовы 22 октября объявили режим чрезвычайного положения на 30 дней.
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