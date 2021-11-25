Парламент Молдовы одобрил выделение средств на покрытие долга перед "Газпромом"

Парламент Молдовы одобрил выделение средств на покрытие задолженности перед российской корпорацией "Газпром" по поставкам газа в октябре и ноябре. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу.

Поправки в закон о госбюджете на 2021 год одобрены 60 из 77 проголосовавших депутатов. "За" выступили политики от Партии действия и солидарности, а также от партии "Шор". "Против" - представители оппозиционного Блока коммунистов и социалистов.

Кабмин попросил парламент ускорить принятие поправок

Изменения, касающиеся перечисления средств, были одобрены в первом чтении 19 ноября. По закону перед голосованием во втором чтении должно было пройти не менее 10 дней. Однако правительство попросило парламент ускорить процедуру.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну ранее заверил, что деньги будут перечислены российской стороне 26 ноября.

Вопрос выплат прорабатывался с правительством Молдовы

Председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан подтвердил 22 ноября в эфире телеканала Jurnal TV, что компания получила предупреждение от "Газпрома" о возможном прекращении поставок через 48 часов, если российской корпорации не поступят платежи. По словам Чебана, вопрос прорабатывался с правительством. Сумма, о которой идет речь, - составляет 1,3 млрд леев (около 65 млн евро), добавил он.

В среду 24 ноября российская энергетическая компания "Газпром" заявила, что пока не будет прекращать поставки газа в Молдову в связи с задолженностью, так как молдавская сторона обязуется "полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября".

Угроза энергетического кризиса

На фоне дефицита газа в европейских хранилищах цена на газ для Молдовы в сентябре подскочила до 550 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в начале года она составляла 127 долларов за тысячу кубометров.

Из-за угрозы энергетического кризиса власти Молдовы 22 октября объявили режим чрезвычайного положения на 30 дней.

Смотрите также:

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Пять лет назад Таня уехала в Италию на заработки. Она ухаживает за стариками. Зарабатывает около 850 евро в месяц. Три ее дочери - Ольга, Сабрина и Каролина - остались в Молдове. Им было тогда 12, 9 и 8 лет. Сначала они жили одни, потом у разных людей, которым Таня посылала деньги. Сейчас старшая - Ольга - заканчивает школу в Кишиневе, двух младших мать забрала к себе в Италию.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Мама звонит из Италии.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Со стола убрать некому...

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Родители Каталины в последние семь лет редко бывают дома. Сначала они работали в Москве, несколько месяцев назад получили рабочую визу в Италию. Бабушка живет в другой деревне, но переехала к Каталине и ее брату Виктору, чтобы присматривать за ними.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Оттилии был год, когда ее родители уехали на Запад на заработки. По 4 тысячи евро они заплатили человеку, который переправил их в Италию. Так как они находились там нелегально, то боялись выехать из страны: а вдруг не пустят обратно? Оттилия не видела их пять лет. Она жила с бабушкой, которую называла "мама". Год назад ее родители получили вид на жительство и забрали Оттилию к себе.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Лилия перебралась с мужем на Запад восемь лет назад. Пришлось очень много работать, чтобы отдать взятые в долг под огромные проценты деньги, которые они заплатили, чтобы их нелегально переправили через границу. Наде и Алине было тогда 9 и 6 лет. Дочери жили у бабушки и дедушки. Трижды в месяц Лилия посылала им посылки. Сейчас родители забрали детей к себе. "Виза" стоила по 1500 евро на ребенка.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове Посылки детям в Молдову.

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдове В пустующей родительской кровати... Автор: Ефим Шуман

