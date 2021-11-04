Парламент Израиля принял бюджет и предотвратил досрочные выборы

Израильский кнессет впервые за три с половиной года утвердил проект бюджета. После марта 2018-го принимать такие решения не удавалось из-за затяжного политического кризиса.
Парламент Израиля утвердил государственный бюджет на 2021 год и тем самым предотвратил проведение досрочных выборов. Ранним утром в четверг, 4 ноября, за проект бюджета проголосовал 61 из 120 депутатов кнессета. Премьер-министр страны Нафтали Беннет в микроблоге Twitter назвал это событие "праздником для государства Израиль".
Правительству Беннета полагалось принять бюджет на текущий год не позднее 14 ноября, в противном случае парламент был бы автоматически распущен и в 90-дневный срок были бы проведены новые выборы.
На прошлой неделе проекты бюджета на 2021 год объемом 165 млрд евро и на 2022 год объемом 155 млрд евро поддержал комитет по финансам кнессета. В последний раз израильский парламент утверждал госбюджет в марте 2018 года - на 2019 год. После этого на фоне затяжного политического кризиса данные решения принимать не удавалось, а правительство опиралось на бюджет предыдущего года.
Новое коалиционное правительство Израиля было сформировано в июне, сооснователь партии ультраправого направления "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые") Нафтали Беннет сменил на посту премьера Биньямина Нетаньяху, находившегося в этой должности 12 лет.
Коалиция в составе восьми партий опирается на минимальное парламентское большинство - 61 мандат в 120-местном кнессете. Коалиционные соглашения подписали восемь партий: отражающая интересы среднего класса "Еш атид", центристский альянс "Кахоль-Лаван" Бени Ганца, союз правых сил "Ха-Ямин ха-Хадаш" ("Новые правые"), левоцентристская социал-демократическая "Авода", правая националистическая партия русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, правая "Новая надежда", левые социал-демократы из "Мереца" и политическая арабская партия Израиля - "Раам" ("Объединенный арабский список").
Прежнее правительство Израиля распалось в декабре 2020 года, так как партнеры по правящей коалиции Нетаньяху и лидер левоцентристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц не договорились о госбюджете на следующий год. Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет, сославшись на чрезвычайные обстоятельства в связи с пандемией COVID-19. По мнению критиков, Нетаньяху таким образом хотел помешать Ганцу занять пост премьера осенью 2021 года, как было согласовано в коалиционном договоре.
Смотрите также: