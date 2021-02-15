 Парламент Франции поддержал внесение в конституцию поправки о климате | Новости из Германии о Европе | DW | 16.03.2021

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Европа

Парламент Франции поддержал внесение в конституцию поправки о климате

Поправка о защите климата появится в основном законе Франции, если ее одобрит Сенат и поддержат граждане страны на референдуме.

Национальное собрание Франции

Национальное собрание Франции

Национальное собрание Франции высказалось за внесение в конституцию страны положения о защите климата. За соответствующее предложение во вторник, 16 марта, проголосовал 391 депутат, против – 47.  Это стало первым шагом к внесению дополнения в 1-ю статью основного закона, которое гласит: "Она (Французская Республика. - Ред.) гарантирует сохранение окружающей среды и биологического многообразия и борется с изменением климата".

Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце прошлого года пообещал провести референдум для внесения этой поправки в конституцию. Однако для этого ее сначала должны одобрить Национальное собрание и Сенат. Вскоре ожидается голосование в Сенате, в котором большинство у оппозиции.

Предложение о поправке в конституцию выработали участники Гражданского конвента по климату, сформированного в октябре 2019 года из обычных граждан по инициативе Макрона. В июне 2020 года конвент представил правительству 150 предложений, направленных на улучшение экологии страны.

Если референдум состоится, то он будет первым с 2005 года. Тогда граждане Франции отвергли проект Конституции ЕС.

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    Автор: Жаннетте Квинк, Виктор Вайц


 

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