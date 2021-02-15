Парламент Франции поддержал внесение в конституцию поправки о климате

Национальное собрание Франции высказалось за внесение в конституцию страны положения о защите климата. За соответствующее предложение во вторник, 16 марта, проголосовал 391 депутат, против – 47. Это стало первым шагом к внесению дополнения в 1-ю статью основного закона, которое гласит: "Она (Французская Республика. - Ред.) гарантирует сохранение окружающей среды и биологического многообразия и борется с изменением климата".
Президент Франции Эмманюэль Макрон в конце прошлого года пообещал провести референдум для внесения этой поправки в конституцию. Однако для этого ее сначала должны одобрить Национальное собрание и Сенат. Вскоре ожидается голосование в Сенате, в котором большинство у оппозиции.
Предложение о поправке в конституцию выработали участники Гражданского конвента по климату, сформированного в октябре 2019 года из обычных граждан по инициативе Макрона. В июне 2020 года конвент представил правительству 150 предложений, направленных на улучшение экологии страны.
Если референдум состоится, то он будет первым с 2005 года. Тогда граждане Франции отвергли проект Конституции ЕС.
Смотрите также:
-
Природные сокровища под угрозой исчезновения
Тропические леса Амазонки
Дождевые леса Амазонки - самый крупный в мире тропический лес. Они вырабатывает около 20% кислорода. Это "легкие планеты" и огромная природная аптека: здесь самое большое на Земле разнообразие растений. Выжигая и вырубая леса, фермеры освобождают земли под сельское хозяйство - и нарушают экосистему. Количество осадков здесь уже на четверть ниже. Большая часть лесов может превратиться в саванну.
-
Природные сокровища под угрозой исчезновения
Большой Барьерный риф
Это самый крупный в мире природный объект, образованный живыми организмами. У берегов Австралии обитают 400 видов кораллов, 500 видов рыб и 4000 различных моллюсков. При глобальном потеплении климата на 1,5 градуса он может погибнуть к 2100 году. Повышение температуры приводит к гибели обитающих в полипах водорослей. Без них кораллы перестают расти, теряют цвет. Половина кораллов уже исчезла.
-
Природные сокровища под угрозой исчезновения
Рай на Галапагосских островах
Галапагосские острова в 1000 км к западу от побережья Южной Америки внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь развита уникальная флора и фауна, в том числе гигантские черепахи, пингвины и галапагосские морские игуаны. Но потоки туристов, пластиковые отходы в море, инвазивные виды животных и растений, чрезмерный вылов рыбы и нефтяная катастрофа в 2019 году ставят природный рай под угрозу.
-
Природные сокровища под угрозой исчезновения
Таяние ледников и туристы в Гималаях
В 1980 году житель Южного Тироля Райнхольд Месснер (Reinhold Messner) совершил первое одиночное восхождение на Эверест без дополнительного кислорода. Самая высокая гора в мире сегодня полностью коммерциализирована. На нее поднимались более 10 тысяч раз. Туристы оставляют после себя на горных склонах немало мусора. Ледникам в Гималаях угрожает и глобальное потепление климата.
-
Природные сокровища под угрозой исчезновения
Парк Джошуа-Три без дерева Джошуа?
Дерево Джошуа в одноименном национальном парке США может исчезнуть к 2100 году, потому что там становится все жарче. Пустынное растение выживает только в системе с другими видами. Но усиливающаяся засуха повреждает саженцы, а в более возвышенных, прохладных местах все меньше юкковой моли, которая опыляет цветы этого дерева. Сейчас в Джошуа-Три растет больше трав, что увеличивает и риск пожаров.
-
Природные сокровища под угрозой исчезновения
Килиманджаро без снега?
Вулкан Кибо в массиве Килиманджаро - самая высокая гора Африки и символ Танзании. На высоте 5895 метров ее пик покрыт ледовой шапкой. С 1912 по 2009 год Кибо потерял около 85 процентов площади льда. Исследователи предполагают, что таяние ледника связано с глобальным потеплением.
-
Природные сокровища под угрозой исчезновения
Слишком много прогулок по Мачу-Пикчу
Одно из самых популярных туристических направлений в Южной Америке - разрушенный город Мачу-Пикчу в перуанских Андах. Более 1,5 миллиона туристов ежегодно (за исключением года короны) подвергают опасности это древнее и экологически уязвимое место. ЮНЕСКО рекомендует сократить число туристов, потому что многолюдные прогулки делают старые постройки нестабильными.
-
Природные сокровища под угрозой исчезновения
Мальдивам грозит затопление
Многие стремятся на Мальдивы, пока эта группа атоллов в Индийском океане еще существует. Никакой другой вид транспорта не оказывает такого негативного воздействия на климат, как самолеты. Большие выбросы CO2 нагревают поверхность Земли. Результат: уровень моря уже сейчас поднимается до 3,7 миллиметров в год. Средняя высота Мальдив - 1,5 метра над уровнем моря. Для них каждый миллиметр - уже много.
-
Природные сокровища под угрозой исчезновения
Конец идиллии на озере Никарагуа
В будущем вместо гребных лодок здесь смогут плавать многотонные контейнерные суда. Спорный Никарагуанский канал должен соединить воды Тихого и Атлантического океанов. Его маршрут пролегает через озеро Никарагуа - крупнейшее пресноводное озеро в Латинской Америке. В планах - переселить десятки тысяч людей. Экологи опасаются последствий для экосистемы озера и для снабжения населения питьевой водой.
-
Природные сокровища под угрозой исчезновения
Мертвое море постепенно высыхает
Мертвое море - самая глубокая доступная точка на Земле: 420 метров ниже уровня моря. Его целебные свойства известны на протяжении тысячелетий. Но море медленно высыхает. Выкачивание питьевой воды из Иордана, откуда в него поступает 80% объема воды, вызывает снижение уровня грунтовых вод в северной части на 1 метр в год. Канал от Красного моря к Мертвому должен помочь, но он вызывает много споров.
Автор: Жаннетте Квинк, Виктор Вайц