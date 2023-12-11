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Парламент Франции отклонил спорный закон об иммиграции

Лиза Ламбрехт
11 декабря 2023 г.

Депутаты Национального собрания отклонили спорный закон об иммиграции. Глава МВД Франции подал в отставку, однако Макрон отказался ее принимать.

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Зал Национального собрания Франции
Зал Национального собрания ФранцииФото: picture-alliance/abaca/R. Lafargue

Нижняя палата французского парламента - Национальная ассамблея отклонила спорный законопроект об иммиграции. Предложение "зеленых" отказаться от рассмотрения документа поддержали в понедельник, 11 декабря, 270 парламентариев, включая представителей правых и левых сил, а также правопопулистов из "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Отклонение этого законопроекта расценивается как серьезное политическое поражение правительства страны и президента Эмманюэля Макрона. По сообщению Елисейского дворца, вскоре после этого министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен подал заявление об отставке, однако Макрон отклонил его прошение.

Законопроект в своей первоначальной версии был призван способствовать интеграции мигрантов, а также упрощению депортации людей, прибывших во Францию нелегально. Он также предусматривал ускоренную легализацию иностранцев в сферах, где не хватает рабочих рук. Однако впоследствии Сенат, в котором у сторонников Макрона нет большинства, ужесточил большинство положений документа. Например, срок проживания в стране, необходимый для получения французского гражданства, предлагалось повысить с пяти до десяти лет.

Это вторая попытка правительства Франции добиться принятия законопроекта. Премьер-министр Элизабет Борн уже дала понять, что не намерена задействовать параграф 49.3 Конституции, который позволил бы принять закон без одобрения депутатов. В таком случае правительству грозил бы вотум недоверия, что нанесло бы кабмину репутационный ущерб. Для Эмманюэля Макрона реформа иммиграционного законодательства является вторым крупным проектом после пенсионной реформы.

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