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Голосование по вотуму недоверия правительству в парламенте Франции
Голосование по вотуму недоверия правительству в парламенте ФранцииФото: Gonzalo Fuentes/REUTERS
ПолитикаФранция

Парламент Франции отклонил вотумы недоверия правительству

Даниил Сотников
22 мин. назад

Отклонения вотумов недоверия означает, что пенсионная реформа, вызвавшая массовые протесты во Франции, принята в обход парламента.

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Национальное собрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству, которые после попытки кабмина провести пенсионную реформу без голосования в парламенте выдвинули оппозиционная группа LIOT и партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". Об этом сообщает агентство AFP в понедельник, 20 марта.

За документ LIOT проголосовали 278 депутатов, за предложение "Национального объединения" - 94 человека. Для принятия вотума недоверия было необходимо набрать 287 голосов. Накануне правительство Франции воспользовалось статьей конституции, позволяющей провести пенсионную реформу без голосования в том случае, если кабинет выдержит инициированный впоследствии вотум о недоверии. 

Таким образом, по итогам сегодняшнего голосования была принята пенсионная реформа, в том числе подразумевающая постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году, пишет AFP. Кроме того, реформа предусматривает повышение минимальной пенсии до 1200 евро. 21 марта закон должен рассмотреть Конституционный совет.

Массовые протесты из-за пенсионной реформы

Законопроект вызвал массовые протесты, забастовки и беспорядки по всей Франции. На акцию, организованную в день планировавшегося финального голосования 15 марта, по оценкам полиции, вышли 480 тысяч человек по всей стране. Профсоюзы оценили количество участников в 1,8 миллиона. Протесты сопровождались забастовками учителей, работников транспорта, нефтеперерабатывающей сферы и других отраслей. В результате на прошлой неделе были отменены почти половина междугородних поездов и десятки авиарейсов.

Утром 17 марта демонстранты временно заблокировали парижский городской автобан и вокзалы в Тулузе и Бордо. Вечером состоялся многочисленный митинг протеста на Площади согласия в центре Парижа. Протесты продолжались в Париже и других городах и 20 марта, в столице полиция применяла слезоточивый газ и дубинки. Следующие общенациональные акции профсоюзы запланировали на 23 марта.

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