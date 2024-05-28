Парламент Дании отклонил резолюцию о признании Палестины

Парламент Дании во вторник, 28 мая, большинством голосов отклонил проект резолюции о признании палестинского государства. Против принятия документа выступили 83 депутата, 21 проголосовали "за" и еще два воздержались, сообщается на сайте датского парламента .

Предложение о признании государства Палестина было выдвинуто в конце февраля нынешнего года четырьмя оппозиционными партиями. В апреле в ходе первых обсуждений проекта в парламенте министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания "не может признать независимое палестинское государство по той единственной причине, что для этого на самом деле нет предварительных условий". "Мы не можем поддержать эту резолюцию, но мы хотим, чтобы настал день, когда мы сможем это сделать", - приводит слова Расмуссена агентство Reuters.

Норвегия, Испания и Ирландия официально признали Палестину

Между тем Палестину как независимое государство 28 мая официально признали Норвегия, Испания и Ирландия. Двумя днями ранее глава норвежского МИДа Эспен Барт Эйде вручил подтверждающий документ премьер-министру Палестинской национальной администрации Мухаммеду Мустафе в ходе встречи в Брюсселе. По его мнению, данное решение может "придать больший импульс мирному урегулированию" на Ближнем Востоке, если примеру Норвегии последуют другие страны.

Израиль выступает категорически против признания государства Палестина. "Продвигать признание палестинского государства - значит говорить убийцам и насильникам, что террор окупается", - заявил недавно постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, добавив, что Палестинская автономия не отвечает критериям, необходимым для преобразования в суверенное государство.

Германия заявила, что пока не планирует признавать палестинское государство. Президент США Джо Байден также отверг одностороннее признание Палестины.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 36 тысяч человек, еще более 80 тысяч были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.