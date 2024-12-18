Парламент Чехии ограничил право на гражданство для россиян

По новому закону, россияне смогут получить гражданство Чехии, лишь отказавшись от паспорта РФ. В случае поддержки закона Сенатом он вступит в силу в феврале 2025 года.

В Чехии депутаты парламента одобрили в третьем чтении законопроект Lex Ukrajina VII, который, среди прочего, ограничивает возможность получения чешского гражданства россиянами. Как поясняет в среду, 18 декабря, чешское онлайн-издание Novinky , теперь для получения паспорта Чехии им придется отказаться от гражданства РФ.

Как пишет "Радио Свобода" , "поправка также предусматривает полную заморозку на неопределенный срок всех заявлений на предоставление чешского гражданства для россиян старше 15 лет - включая и заявления, уже поданные ранее".

"Исключения сделаны для лиц, получивших в Чехии убежище, а также для тех, кто, по мнению властей страны, представляет для нее большую ценность, - уточняется в публикации. - Возможны также исключения по гуманитарным причинам".

Продление временной защиты для украинцев

Другое положение закона продлевает срок действия временной защиты для беженцев из Украины. До сих пор предполагалось, что он истечет 31 марта 2025 года. Теперь этот срок был отложен на год с возможность отодвинуть его в перспективе еще на год.

При этом беженцы, имеющие стабильную работу и не получающие помощи от государства, смогут подать заявку на получение специального долгосрочного вида на жительство. Через пять лет они смогут претендовать на постоянное место жительства, отмечается в публикации.

Со своей стороны министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан отметил, что, "когда наступит прекращение огня, конец войны, предоставление временной защиты должно быть прекращено". При этом статус беженцев, уже получивших к этому моменту временную защиту, сохранится. Всем же прочим просителям убежища придется с того момента "проходить через стандартные механизмы", указал он. По данным издания Novinky, сейчас в Чехии проживают 380 000 украинских беженцев.

Ответственность за сбор конфиденциальной информации для другого государства

Еще одно положение нового чешского закона вводит ответственность за преступление, связанное со сбором конфиденциальной информации, даже если она не является секретной, и передачей ее иностранному государству.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен чешским Сенатом. В случае одобрения его направят на подпись президенту. Вступить в силу он сможет в начале февраля 2025 года.