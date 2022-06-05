Парламент Албании избрал президентом экс-начальника Генштаба

Парламент Албании в субботу, 4 июня, избрал бывшего начальника Генерального штаба вооруженных сил Байрама Бегая новым президентом страны. В четвертом туре голосования кандидатуру Бегая поддержали 78 депутатов, четверо выступили против, один воздержался, говорится в сообщении на сайте парламента.

Перед голосованием действующий президент Албании Илир Мета издал указ об освобождении Бегая от должности начальника Генштаба и его увольнении с действительной службы в вооруженных силах. Указ вступил в силу немедленно. На посту главы государства Бегай станет верховным главнокомандующим вооруженными силами. Кроме того, он будет иметь право выдвигать трех из девяти членов конституционного суда страны.

Кандидатуру Бегая на пост президента выдвинул премьер-министр Албании Эди Рама. Бегай вступит в должность 24 июля, когда закончится пятилетний срок нынешнего президента. Бегай займет президентское кресло на пять лет.

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