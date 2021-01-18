 Парковое королевство стало снежным царством (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.02.2021

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По Германии

Парковое королевство стало снежным царством (фото)

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц - уникальная достопримечательность в Германии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так оно выглядит сейчас после февральских снегопадов.

Готический дом, Вёрлиц

Готический дом в Вёрлицком парке отбрасывает длинные тени на свежем снегу

Дессау / Вёрлиц  Этот объект из списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО состоит, в общей сложности, из семи парков и шести дворцов. Находятся они в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этих достопримечательностях мы рассказывали подробно в серии фоторепортажей Парковое королевство Дессау-Вёрлиц, сделанных летом. А так эти места выглядят сейчас после обильных февральских снегопадов.

Снежное царство Дессау-Вёрлиц. Фотографии

Вёрлицкий дворец

Главная достопримечательность всего Паркового королевства - заложенный в 1769 году Вёрлицкий дворец, один из самых ранних примеров архитектуры классицизма в Европе за пределами Англии

Готический дом, Вёрлиц

Готический дом в Вёрлице. Особенность Готического дома состоит в его двух абсолютно разных фасадах. Первый, выходящий на просторную лужайку, сложен из красного кирпича в стиле английского поместья Строберри-Хилл. Второй со стороны Волчьего канала и храма Флоры напоминает венецианскую церковь Мадонна делл'Орто

Луизиум

Летняя резиденция княгини в парке Луизиум - типичный пример архитектуры одного из родоначальников немецкого классицизма Фридриха Вильгельма фон Эрдмансдорфа

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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.  

Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц - памятник Всемирного наследия

Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии.  

В Германии навечно потушили искусственный вулкан

Самый большой в Европе искусственный "Везувий" находится в Вёрлицком парке около немецкого города Дессау. Пиротехнику заменят световым шоу.  

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От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Памятники ЮНЕСКО: Средний Рейн  

Всемирное наследие: Бамберг  

Памятники ЮНЕСКО: Кведлинбург  

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