Парковое королевство стало снежным царством (фото)

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц - уникальная достопримечательность в Германии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так оно выглядит сейчас после февральских снегопадов.
Дессау / Вёрлиц • Этот объект из списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО состоит, в общей сложности, из семи парков и шести дворцов. Находятся они в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этих достопримечательностях мы рассказывали подробно в серии фоторепортажей Парковое королевство Дессау-Вёрлиц, сделанных летом. А так эти места выглядят сейчас после обильных февральских снегопадов.
Главная достопримечательность всего Паркового королевства - заложенный в 1769 году Вёрлицкий дворец, один из самых ранних примеров архитектуры классицизма в Европе за пределами Англии
Готический дом в Вёрлице. Особенность Готического дома состоит в его двух абсолютно разных фасадах. Первый, выходящий на просторную лужайку, сложен из красного кирпича в стиле английского поместья Строберри-Хилл. Второй со стороны Волчьего канала и храма Флоры напоминает венецианскую церковь Мадонна делл'Орто
Летняя резиденция княгини в парке Луизиум - типичный пример архитектуры одного из родоначальников немецкого классицизма Фридриха Вильгельма фон Эрдмансдорфа
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Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.
Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии.
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