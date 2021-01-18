Парковое королевство стало снежным царством (фото)

Дессау / Вёрлиц • Этот объект из списка Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО состоит, в общей сложности, из семи парков и шести дворцов. Находятся они в восточногерманской федеральной земле Саксония-Анхальт. Об этих достопримечательностях мы рассказывали подробно в серии фоторепортажей Парковое королевство Дессау-Вёрлиц, сделанных летом. А так эти места выглядят сейчас после обильных февральских снегопадов.

Снежное царство Дессау-Вёрлиц. Фотографии

Главная достопримечательность всего Паркового королевства - заложенный в 1769 году Вёрлицкий дворец, один из самых ранних примеров архитектуры классицизма в Европе за пределами Англии

Готический дом в Вёрлице. Особенность Готического дома состоит в его двух абсолютно разных фасадах. Первый, выходящий на просторную лужайку, сложен из красного кирпича в стиле английского поместья Строберри-Хилл. Второй со стороны Волчьего канала и храма Флоры напоминает венецианскую церковь Мадонна делл'Орто

Летняя резиденция княгини в парке Луизиум - типичный пример архитектуры одного из родоначальников немецкого классицизма Фридриха Вильгельма фон Эрдмансдорфа

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