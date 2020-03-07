Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (фоторепортажи)

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.
Двадцать лет назад эти достопримечательности, расположенные в соседних немецких городах Дессау и Вёрлице в земле Саксония-Анхальт, были внесены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. В общей сложности - семь парков и шесть дворцов. Решение было принято летом 2000 года, а официальная передача специальной охранной грамоты состоялась в ноябре. По случаю отмечаемого сейчас юбилея предлагаем вашему вниманию наши фоторепортажи об этих уникальных местах в Восточной Германии.
Самый большой в Европе искусственный "Везувий" находится в Вёрлицком парке около немецкого города Дессау. Пиротехнику заменят световым шоу.
"Мой любимый цвет - разноцвет" - сказал когда-то Вальтер Гропиус, основавший эту Высшую школу строительства и художественного конструирования.
Хуго Юнкерс заложил основы мировой гражданской авиации. Его имя многие связывают с пикирующими бомбардировщиками Второй мировой войны, хотя к ним он отношения не имел.
От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.