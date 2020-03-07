 Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (фоторепортажи) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 24.08.2020

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По Германии

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (фоторепортажи)

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством.

Ораниенбаум

Двадцать лет назад эти достопримечательности, расположенные в соседних немецких городах Дессау и Вёрлице в земле Саксония-Анхальт, были внесены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. В общей сложности - семь парков и шесть дворцов. Решение было принято летом 2000 года, а официальная передача специальной охранной грамоты состоялась в ноябре. По случаю отмечаемого сейчас юбилея предлагаем вашему вниманию наши фоторепортажи об этих уникальных местах в Восточной Германии.

Княжеская резиденция и парк в Вёрлице

  • Портреты в библиотеке

    Вёрлицкий парк

    Ангальтское наследие

    Два великих монарха - прусский король Фридрих и русский царь Петр. Их портреты среди других правителей, философов, поэтов украшают библиотеку в первом немецком дворце, построенном в стиле классицизма. Находится он в Вёрлице в нынешней восточногерманской земле Саксония-Анхальт. Дворец и здешний ландшафтный парк в 2000 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Вёрлицкий дворец

    Вёрлицкий парк

    Вёрлицкий дворец

    Эту новую резиденцию заложили для юной пары - князя Фридриха Франца фон Ангальт-Дессау и его супруги Луизы в 1769 году. Князь много путешествовал. Интерес к классицизму пробудился в нем в Англии, как и к ландшафтной архитектуре. В парке, кажущимся естественным творением природы, все продумано до мельчайших деталей. Идеальный пейзаж создан рукой художника, но не красками, а в реальности.

  • Потолочная фреска

    Вёрлицкий парк

    Прометей и Просвещение

    Картины, скульптуры, фрески… Дворец был оформлен по последней моде, воспевавшей культуру античной Греции и Древнего Рима, хотя нашлось здесь и почетное место для китайских шелков с фарфором. Убранство прекрасно сохранилось. Сразу после окончания строительства князь открыл свой дворец общественности, дабы в духе эпохи Просвещения прививать своим поданным любовь к прекрасному.

  • Лодки у пристани

    Вёрлицкий парк

    Рекогносцировка

    Подробное знакомство с дворцом оставим для другого репортажа, а пока же осмотримся в парке. Состоит он из нескольких частей. Чтобы обойти его пешком, потребуется больше часа, если без остановок. Однако лучше всего начать день в Вёрлице с водной прогулки по озерам и каналам. Пристань находится прямо около главного входа в парк, а местные лодочники по совместительству - отменные экскурсоводы.

  • Синагога и нимфа на берегу озера

    Вёрлицкий парк

    Синагога

    Ранним утром туристов еще мало. За первыми лодками с берегов наблюдают нимфы, богини, лебеди. В пруду отражается синагога, построенная по образцу древнеримского храма - еще один пример классицизма. Князь проводил политику религиозной толерантности. В годы "третьего рейха" внутреннее убранство уничтожили, но само здание тогдашнему хранителю парка удалось отстоять, за что он лишился работы.

  • Оранжерея

    Вёрлицкий парк

    Оранжерея

    Помимо классицизма еще одной архитектурной страстью князя была неоготика. В этом стиле он приказал возвести эту кирпичную оранжерею, распорядился спроектировать дом своего главного садовника - Gotisches Haus, который мы еще увидим, а пока остановимся около придворного храма.

  • Церковь Святого Петра

    Вёрлицкий парк

    Кирпичная неоготика

    Архитектура церкви Святого Петра, перестроенной в 1804-1809 годах, удачно копирует стиль средневековой кирпичной готики. Башня возвышается на 66 метров. Раньше в ней находилась квартира звонаря, а сейчас проводятся выставки на религиозные темы, за что она получила новое название - Библейская.

  • Мост

    Вёрлицкий парк

    Мосты

    Наверное, этот парк можно было бы назвать "Зеленой Венецией", но с Венецией чего только не сравнивали. По инфляционной образности она делит судьбу Швейцарии и Альп. В любом случае, каналов в этом парке предостаточно, а мостов - ровно семнадцать: Китайский, Цепной, Солнечный, Плавающий, Разводной, Дубовый...

  • Железный мост

    Вёрлицкий парк

    Железный мост

    Канал Святого Георга. В Вёрлицком парке он символизирует одноименный пролив между Ирландией и Великобританией. В этом уголке парка находится копия первого в мире чугунного арочного моста, построенного в 1779 году в Англии. Высота оригинала - 12 метров, немецкой копии - 4. Работы в Вёрлице завершили в 1791 году. Он стал первым чугунным мостом в Германии.

  • Маки

    Вёрлицкий парк

    Вход разрешен

    Обширная территория Вёрлицкого парка не обнесена никакими заборами. В некоторых местах он плавно переходит в соседние поля и заливные луга. Со стороны Эльбы сооружена защитная дамба - вал, по которому князь проложил прогулочный маршрут, позволяющий по достоинству оценить этот живописный ландшафт.

  • Красная сторожка

    Вёрлицкий парк

    Завтрак у дамбы

    Красная сторожка у земляного вала (Rotes Wallwachhaus). Построена в 1772 году по проекту Фридриха Вильгельма фон Эрдмансдорфа. Несколько лет назад сделали ремонт, оборудовав квартиру на двух человек. Ее можно снять для отдыха - отпуска или выходных посреди Всемирного наследия. Цены сравнимы с 4-5* отелем. Прибыть к домику постояльцы могут на карете или гондоле... за дополнительную плату.

  • Лебедь и скульптура в парке

    Вёрлицкий парк

    На неведомых дорожках

    Налево по тропинке пойдешь - к лебединому озеру и домику из пьемонтской деревни попадешь, направо по дамбе - к юноше, вытаскивающему занозу, мимо Пантеона… Классических скульптур в парке много, попадаются они в самых неожиданных местах. Некоторые из них мы еще обнаружим - ориентируясь по подробному плану парка или случайно.

  • Вёрлицкий Пантеон

    Вёрлицкий парк

    Пантеон и Древний Египет

    "Вёрлицкий Пантеон" завершили около 1795 года. Примером для него послужил знаменитый римский памятник. На нижний этаж можно попасть через грот. Внутри помимо символического изображения Эльбы в виде канопы, египетского ритуального сосуда, находятся рельефы Анубиса, Осириса и Хора, а также статуя Исиды - примеры самых ранних произведений, созданных в Германии по мотивам египетской мифологии.

  • Корневой домик

    Вёрлицкий парк

    Там леший бродит…

    Эту романтическую беседку в одном из тенистых уголков парка обустроили в 1785 году. Коряной или Корневой домик (Borkenhaus, Wurzelhaus) - так ее называют. Чем-то похож на присевшую отдохнуть избушку на курьих ножках.

  • Остров Штайн

    Вёрлицкий парк

    Искусство извержения

    Немецкий пруд со средиземноморским островом… Его сложили из валунов, построили виллу, посадили агавы и финики, а над всем этим возвышается настоящий… искусственный вулкан - "Вёрлицкий Везувий". Идеи для острова Штайн князь привез из поездки в Неаполь. После долгого перерыва показательные извержения возобновились в 2005-2006 годах. Летом 2020 года настоящий огонь решили заменить светотехникой.

  • Диана и Венера

    Вёрлицкий парк

    Богини

    Статуя богини растительного и животного мира Дианы, купающаяся Венера... Гуляя по парку, можно изучать античную мифологию. Около острова Штайн находится грот Эгерии - нимфы, обладающей даром пророчества. Особое место в парке занимает золотая урна…

  • Золотая урна

    Вёрлицкий парк

    Памяти принцессы

    Она находится на пересечении визуальных осей. Первая ось открывает вид на колокольню неоготической церкви через луга и свободное пространство между деревьями. Вторая - на синагогу через канал, названный именем христианской мученицы Агнессы. Золотую урну установили в парке в 1769 году в память о принцессе - родившейся мертвой дочери молодой тогда княжеской пары.

  • Оранжерея

    Вёрлицкий парк

    Князь и его дети

    В официальном браке у князя родился сын-наследник, но заключен этот союз был не по любви, а из политических расчетов. До свадьбы князь находился в отношениях с пасторской дочкой и трижды становился отцом. Позже он вступил в морганатический брак с дочерью своего главного садовника. В этой семье у него родилось еще трое детей. Плюс четверо от двух других связей…

  • Окна Готического дома

    Вёрлицкий парк

    Квартирный вопрос

    Окна Готического дома. Первоначально он предназначался для садовника Иоганна Шоха. Вступив в неофициальный брак с его дочерью Луизой, князь переехал сюда из дворца, который уже в то время был открыт всем посетителям и больше напоминал музей. В свою очередь, княгиня еще в 1790 году переселилась в Серый дом - уединенный особняк около церкви, который она прозвала "Серым монастырем".

  • Готический дом

    Вёрлицкий парк

    Дом с двумя фасадами

    Особенность Готического дома состоит в его двух абсолютно разных фасадах. Первый, выходящий на просторную лужайку, сложен из красного кирпича в стиле английского поместья Строберри-Хилл. Второй со стороны Волчьего канала и храма Флоры, который был виден на предыдущей фотографии через окно, напоминает венецианскую церковь Мадонна делл'Орто.

  • Павлины в парке

    Вёрлицкий парк

    Павлины

    Найти Готический дом в огромном Вёрлицком парке можно без карты и указателей, следуя на крики павлинов - пронзительные, слышные издалека. Они разгуливают здесь не только по лужайкам, но и к огромному восторгу публики, размахивая своими широкими крыльями, взлетают на крышу по четко отработанному маршруту - сначала на колодец, затем на пристройку у входа...

  • Рыцарь на фасаде Готического дома

    Вёрлицкий парк

    Средневековый рыцарь

    Gotisches Haus относится к числу наиболее ранних и лучше всего сохранившихся примеров неоготической архитектуры на европейском континенте. Его строительство было начато в 1773 году. Вплоть до 1813 года он несколько раз расширялся. Его залы и помещения напоминают по своей атмосфере обстановку средневековых рыцарских замков.

  • Скульптуры Волхвов

    Вёрлицкий парк

    Музей

    Готический дом открыт для посещения в рамках экскурсий. Помимо собрания швейцарских витражей, украшающих его окна, здесь находятся многие другие экспонаты княжеских собраний и коллекций.

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    Вёрлицкий парк

    Дворцово-парковое королевство

    Вёрлицкий парк с его многочисленными достопримечательностями является частью целого дворцово-паркового королевства, созданного в своих владениях князем фон Ангальт-Дессау за почти шесть десятилетий долгого и счастливого правления. На их подобающий осмотр лучше запастись временем, запланировав для поездки в эту часть Восточной Германии не менее трех дней.

    Автор: Максим Нелюбин


Дворцы и парки бывшего княжества Ангальт-Дессау

  • Солнечные часы

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Путешествию - время

    Солнечные часы в немецком Ораниенбауме - одном из уголков Паркового королевства Дессау-Вёрлиц. С его главным Вёрлицким дворцом и парком мы уже познакомились в предыдущем репортаже рубрики "Окно в Германию". Сегодня помимо Ораниенбаума на очереди - Луизиум, Мозигкау, Георгиум и Гросскюнау. Все они находятся в 15-20 автомобильных минутах друг от друга и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Ораниенбаум

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Принцесса Оранская

    Ораниенбаум - редкий пример нидерландского барокко в Германии. Строительство дворца для супруги князя Иоганна Георга II фон Ангальт-Дессау - нидерландской принцессы Генриетты Катарины Нассау-Оранской начали в 1683 году. Княжество еще не оправилось от последствий Тридцатилетней войны. Этот брак означал не только улучшение политических связей, но и появление значительных финансовых возможностей.

  • Металлическое дерево с позолоченными апельсинам

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Металлические апельсины

    Дворец, княжеский парк и сам город Ораниенбаум размечали и строили по общему геометрическому плану - они являются частями единого проекта. Главная площадь города находится на центральной оси, проходящей через парк. Она имеет точно выверенную квадратную форму, что встречается редко. В центре площади установлено металлическое дерево с позолоченными апельсинами.

  • Ворота конюшни

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Почетный двор

    Когда князь Иоганн Георг умер, летнюю резиденцию в Ораниенбауме расширили, превратив во дворец для постоянного проживания овдовевшей княгини Генриетты. Потом он опустел. Следующие правители бывали здесь редко, только во время охот. Ситуация изменилась после вступления в княжеские права ее правнука в 1758 году, рано осиротевшего и успевшего еще до совершеннолетия послужить в прусской армии.

  • Китайский домик

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Китайский домик

    Князь Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау, создатель Паркового королевства Дессау-Вёрлиц, не обошел вниманием этот исторический уголок своих владений. При нем в Ораниенбауме возвели китайский домик и пагоду, а в 1812 году заложили оранжерею - самую длинную по тем временам в Европе и до сих пор использующуюся для размещения коллекции цитрусовых деревьев.

  • Китайская башня

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Между стилями

    Первоначально барочный сад Ораниенбаума был преображен. Его превратили в английский пейзажный парк в китайском стиле. Позже этот экзотический сад не подвергался существенным изменениям, чего нельзя сказать о многих других таких садах в Европе. В связи с этим искусствоведы подчеркивают его особенную ценность, отмечая возможность проследить здесь переход от барокко к классицизму.

  • Крыша китайского домика

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Реставряция и ремонт

    Дворцово-парковый ансамбль в Ораниенбауме проходит поэтапную реставрацию. Проект долгосрочный и кропотливый. Летом 2012 года был завершен ремонт китайского домика, обошедшийся в 1,4 миллиона евро. Теперь он вновь постоянно открыт для посетителей - после более чем 70-летнего перерыва. Пагоду реставрировали еще в 90-е годы прошлого века. На очереди - фасады дворца.

  • Змеиный домик в неоготическом стиле

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Луизиум

    От прабабушкиного барокко - к классицизму и неоготике времен князя Франца. Примеры обоих стилей можно найти в Луизиуме - идиллической резиденции, которую он построил для своей супруги Луизы Бранденбург-Шведтской в 1774-1778 годах. Начнем с гостевого Змеиного домика в неоготическом стиле. Этот Schlangenhaus никогда не был террариумом, а название получил из-за водостоков в форме змеиных голов.

  • Античный барельеф в парке

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    ''Парк-отель''

    Продолжая прогулку по парку, отметим, что Змеиный домик, возведенный в 1790 году, сейчас вновь используется по своему первоначальному назначению. После Второй мировой войны он долгое время находился в удручающем состоянии, но в 1996 году его отремонтировали, оборудовав гостевую квартиру. В зависимости от сезона и числа постояльцев день проживания здесь стоит от 75 до 200 евро.

  • Дом княгини

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Храм женских добродетелей

    Этот уютный жилой дом княгини с небольшими комнатами является типичным примером архитектуры одного из родоначальников немецкого классицизма Фридриха Вильгельма фон Эрдмансдорфа. Хозяйка была большим знатоком и ценительницей искусства. В оформлении прослеживается влияние помпейской стенной живописи. В парадном зале посетителей встречают символические изображения традиционных женских добродетелей.

  • Лошадиный луг

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Райское место

    Сказать, что Луизиум является прекрасным пейзажным парком посреди живописных эльбских ландшафтов - значит не сказать ничего. От здешней природы, действительно, захватывает дух. С защитного вала, окружающего парк, открывается вид на бесконечные луга и коневодческое подворье, построенное в неоготическом стиле в 1781 году.

  • Конюшня посреди Кобыльего луга

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    ''Зеленый лорд'' и его принципы

    "Прекрасное должно быть полезным, а полезное - прекрасным", - сказал как-то князь Франц. Конюшня посреди Кобыльего луга - не исключение. Один из ведущих представителей эпохи Просвещения в Германии, он заботился о воспитании не только эстетических чувств подданных, но и стремился внедрять здесь самые передовые методы ведения сельского хозяйства.

  • Мозигкау (Фото: Максим Нелюбин)

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Мозигкау

    От резиденций княгинь проследуем ко дворцу одной из принцесс - Анны Вильгельмины. Она была любимой дочерью князя Леопольда I фон Ангальт-Дессау - того самого полководца, который ввел в прусской армии солдатскую муштру. Добрый и заботливый отец, в 1742-1743 годах он подарил Анне Вильгельмине два поместья в местечке Мозигкау.

  • Скульптура перед дворцом

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Рококо

    Через десять лет здесь приступили к возведению для нее летнего дворца, ставшего памятником эпохи рококо - одним из немногих примеров этого стиля в Средней Германии. Резиденция изначально закладывалась лишь для хозяйки, без спален и комнат для возможного будущего супруга и его прислуги. Представителям противоположного пола, гостившим здесь, предназначались помещения в отдельных постройках.

  • Чаша в парке

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Коллекция

    Принцесса очень хорошо умела управлять финансами и даже контролировала счета для своего брата, а некоторое время после ранения принца Морица полностью управляла его владениями. Убранство дворца прекрасно сохранилось, как и собранные Анной Вильгельминой картины, среди них - работы Рубенса, Брейгеля, ван Дейка, которые можно увидеть во время экскурсии.

  • Мозигкау

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Дворец благородных девиц

    Замуж Анна Вильгельмина так и не вышла. Судя по всему, она к этому не стремилась. Незадолго до смерти принцесса завещала устроить в своем дворце резиденцию для незамужних знатных дам - своего рода светскую обитель, что и было сделано в 1780 году. В этих целях владение в Мозигкау использовалось до 1945 года. Затем здесь почти сразу открыли музей.

  • Георгиум

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Дессау и окрестности

    Ближе к вечеру осталось побывать в парках Георгиум и Гросскюнау, заложенных у своих дворцов братьями князя Франца в Дессау и его окрестностях. До Георгиума из центра города вообще можно дойти пешком. В парках находится много скульптур и других памятников в стиле классицизма - как прекрасно сохранившихся, так и терпеливо ожидающих реставрации.

  • Георгиум

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    ''Трофейное искусство''

    В бывшем дворце принца Георга, заложенном в 1780 году, находится Ангальтская картинная галерея с коллекциями старых немецких и голландских мастеров, а также собранием графики - работами Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха Старшего. В 1946 году произведения искусства из этого музея попали в Советский Союз, но позже большая их часть была возвращена в ГДР.

  • Беседка в форме ионического храма

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Руины и копии

    Беседка в форме ионического храма - один из архитектурных элементов, гармонично вписанных в ландшафт этого классического английского парка. Также среди достопримечательностей - копии других памятников и развалин античности и более поздних эпох. Среди них - руины римского портала и своеобразный потешный средневековый замок. Со стороны города Георгиум граничит с Мавзолейным парком…

  • Герцогский мавзолей

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Герцогский мавзолей

    Хотя этот памятник к Парковому королевству Дессау-Вёрлиц уже не относится, пройти мимо него нельзя, причем не только из-за высокого купола. Его построили в 1894-1898 годах в стиле неоренессанса для захоронения членов правящей семьи тогдашнего герцогства Ангальт. В 1958 году власти ГДР тайно удалили их останки из склепов, перезахоронив в общей могиле на одном из кладбищ.

  • Озеро

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Гросскюнау

    Последний парк со статусом Всемирного наследия, который мы сегодня посетим, находится в нескольких километрах от центра Дессау на южном берегу озера Кюнау. Наследный принц Альберт Фридрих фон Ангальт-Дессау приступил к созданию парка вокруг свой резиденции Гросскюнау в 1805 году, используя давно сложившиеся сельские ландшафты. Согласно его планам, среди озера появились искусственные острова.

  • Замок на винограднике

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    У виноградника

    Этот домик в итальянском стиле построили в 1818-1820 годах на склоне виноградника, заложенного здесь по воле принца вместе с фруктовыми садами. От него к берегу озера в густом лесу проложена просека. "Замок на винограднике", как его называют, служит одним из архитектурных ориентиров в этом уголке Паркового королевства Дессау-Вёрлиц.

  • У входов в парк

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Боги и герои

    У входов в парк гостей до сих пор приветствуют Марс и Венера, Ариадна и Тесей. Гросскюнау стал последним этапом в создании Паркового королевства. К этому времени княжество Ангальт-Дессау получило статус герцогства. Уже скоро начнется новый эпохальный период в его истории...

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    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Заповедная территория

    Герцогству Ангальт со столицей в Дессау предстоит стать одним из первых немецких промышленных центров индустриальной эпохи. Бурный рост начнется после прокладки железной дороги в Берлин и основания газовой компании. Затем в городских хрониках появится имя Хуго Юнкерса, а на окраинах - его заводы. По соседству построит свои новые здания Баухауз, но это уже другая история.

    Автор: Максим Нелюбин


Уникальная коллекция средневековых витражей в Вёрлице

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    Швейцарские витражи немецкого князя

    Сигнал к восстанию

    ... бургфогт явился в его дом, приказав женщине приготовить ему ванну и угощения, а затем принять участие в купании, чтобы добиться близости. Крестьянин вовремя вернулся домой и не допустил позора, а убийство насильника при попытке совершения преступного деяния было поступком по тогдашним законам вполне легитимным, но поднять руку на бургфогта было делом неслыханным.

  • Осада Безансона в 1674 году

    Швейцарские витражи немецкого князя

    Осада Безансона

    Один из залов Готического дома носит название Военного кабинета. В нем собраны не только витражи, но и другие экспонаты - доспехи, оружие, картины. Например, этот витраж был изготовленн в кантоне Цуг в конце XVII века и посвящен осаде Безансона в 1674 году, тогда - испанского города, войсками французского короля Людовика XIV. События передаются здесь с репортажной точностью.

  • Круглые витражи с портретами

    Швейцарские витражи немецкого князя

    Вёрлицкий парк и его резиденции

    Князь хотел каждый день любоваться этой своей коллекцией, поэтому в Готическом доме, его частном райском уголке, в котором он жил со своей морганатической супругой и внебрачными детьми, практически все окна служили своего рода выставочными площадями. Расположенный в этом же парке по соседству основной дворец, ключевой памятник раннего классицизма, еще при его жизни стал своеобразным музеем.

  • Осколок витража на религиозную тему

    Швейцарские витражи немецкого князя

    Восстановление и реставрация

    Многие витражи, попадавшие в Вёрлиц, пройдя много рук и поменяв несколько хозяев, нуждались в реставрации. Тем, где это было возможно, их кропотливо восстанавливали: расколотые фрагменты соединяли с помощью латунных каркасов, отсутствовавшие части замещали прозрачными стеклами. В некоторых случаях подбирали подходившие осколки других произведений. Затем большинство из них размещали в окнах.

  • Строительство Вавилонской башни

    Швейцарские витражи немецкого князя

    Религия и церковь

    Особую часть коллекции составляют витражи на библейские темы. В отличие от храмов, в этом музее их можно разглядеть в непосредственной близости, а не где-то вдали или высоко на церковных окнах. Сцены, пронизанные светом, словно оживают. Многие такие витражи были изготовлены по мотивам иллюстраций к религиозным книгам и картинам на эти сюжеты, например, о строительстве Вавилонской башни.

  • Витраж из кантона Цуг

    Швейцарские витражи немецкого князя

    Страшный суд

    Страшный суд - одна из наиболее распространенных тем религиозного искусства в истории христианства. Этот витраж, богатый деталями и снабженный короткими надписями, датирован 1649 годом. Судя по гербу, в Вёрлиц он попал из швейцарского кантона Цуг. Фигуры в нижней части должны были служить предостережением от грехов и соблазнов, а в верхней…

  • Судный день. Фрагмент витража

    Швейцарские витражи немецкого князя

    "Приидет во славе Своей"...

    … демонстрировать то, что ожидает праведников. Чтобы не заканчивать репортаж на такой серьезной теме, последуем примеру музейных экскурсоводов. В одном из последних залов Готического дома на подоконнике для посетителей приготовлена лупа, с помощью которой им предлагают взглянуть на миниатюрного голубя, присмотревшись к его взгляду.

  • Дух Святой в виде голубя

    Швейцарские витражи немецкого князя

    Дополнительная информация

    Случайный или намеренный эффект вызывает прилив всеобщего умиления и благодушия…

    Автор: Максим Нелюбин


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