Парижская конференция и другие события 293-го дня войны

На 293-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 13 декабря, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Участники конференции в Париже пообещали Киеву 1 млрд евро помощи

На международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже государства-доноры пообещали Украине быструю помощь для начавшегося зимнего сезона в связи с масштабными разрушениями критической инфраструктуры из-за российских обстрелов. Открывая конференцию, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мероприятие призвано помочь "украинскому народу пережить эту зиму". По его словам, основной упор сделан на предоставление поддержки в краткосрочной перспективе - учитывая попытки России "посеять террор" в Украине путем "трусливых" бомбардировок гражданской инфраструктуры. Речь идет о конкретных обязательствах по поставке генераторов, помощи в ремонте инфраструктуры, предоставлении светодиодов для освещения, добавил Макрон.

Представители десятков стран и международных организаций, принявших участие в конференции, пообещали выделить около 1 млрд евро для помощи Украине, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. По ее словам, речь идет о "новых обязательствах", которые государства взяли на себя "благодаря проведению этой конференции". Министр уточнила, что речь идет о безвозмездной помощи, а не о кредитах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала конференцию в Париже "знаком того, что Украина не находится в одиночестве". Она заявила о создании координационной платформой под руководством ЕС, которая позволит быструю передачу помощи Украине. Уже на этой неделе в Польше будет открыт перевалочный склад, с которого гуманитарную помощь будут доставлять в регионы Украины, добавила фон дер Ляйен.

ФРГ и Швеция дополнительно выделят более 100 млн евро для поддержки Украины

В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) сообщила, что Берлин направит Украине дополнительно 50 млн евро для поддержки страны в зимний период. Она подчеркнула, что украинцы нуждаются в электрогенераторах и другой технике, которая поможет пережить зиму. "Только деньги не спасут от морозов, поэтому техническая помощь так важна", - отметила Бербок.

Еще 55 млн евро пообещала предоставить Швеция. Министр по международному сотрудничеству этой страны Юхан Форсель заявил, что помощь будет выделена среди прочего на восстановление школ, больниц и энергетической инфраструктуры. С наступлением зимы "необходимо сделать все возможное, чтобы помочь улучшить условия в Украине, а также помочь им обороняться от российских захватчиков", добавил он и пообещал поддерживать украинцев "столько, сколько потребуется".

Зеленский призвал создать Парижский механизм

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с видеообращением на конференции, призвал создать специальную модель координации усилий - Парижский механизм, который позволит давать эффективный ответ на удары ВС РФ по энергоструктуре. "Пока мы не имеем, к сожалению, такой современной системы противовоздушной обороны, которая могла бы сбивать 100% российских ракет и дронов, но мы можем создать систему принятия решений, которая может на 100% лишить смысла террористическую тактику России", - указал глава украинского государства.

По его словам, как минимум до завершения этого отопительного сезона Украина нуждается в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть в поставках электроэнергии из стран ЕС объемом до 2 гигаватт. При этом необходимо соответствующее решение ENTSO-E - европейской сети системных операторов передачи электроэнергии, отметил Зеленский. "Такая поддержка может оцениваться примерно в 800 млн евро в текущих ценах", - подчеркнул украинский лидер. По его словам, "это очень большая сумма, но она меньше, чем стоимость потенциального блэкаута".

Страны ЕС поддержали 18 млрд евро помощи Украине

Между тем все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, сообщил представитель ЕС. Он назвал данное решение "очень хорошими новостями". Информацию подтвердила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении к участникам международной конференции в Париже. "Вчера вечером удалось договориться о 18 млрд евро для Украины, по 1,5 млрд евро каждый месяц", так что "постоянный поток прямой бюджетной поддержки" удастся обеспечить, указала фон дер Ляйен. В Брюсселе 12 декабря состоялось плановое заседание Совета ЕС по иностранным делам. Пакет - это структурное решение по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Кредиты предусматривают 10-летний льготный период возврата.

МАГАТЭ направит постоянные миссии на все украинские АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечит постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях Украины, чтобы "предотвратить ядерную аварию во время вооруженного конфликта". Об этом договорились на встрече в Париже глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщила организация. "Мы также обсудили вопрос демилитаризации Запорожской АЭС. Необходимо остановить незаконные действия России на украинской электростанции", - написал Шмыгаль в Twitter.

В сообщении МАГАТЭ говорится, что стороны "достигли прогресса" в вопросе создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. "Хотя мы еще не закончили и требуется дополнительная работа, я становлюсь все более оптимистичным по вопросу того, что такая зона, создание которой имеет первостепенное значение, будет согласована и создана в ближайшем будущем", - заявил Гросси по итогам встречи. По его словам, в ближайшее время переговоры с Россией и Украиной о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС продолжатся.

В Беларуси объявлена внезапная проверка боевой готовности ВС

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении 13 декабря внезапной проверки боевой готовности вооруженных сил страны. Как сообщает пресс-служба ведомства, она начата по поручению правителя страны Александра Лукашенко. "Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период проведения проверки "запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности".

Командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в этот же день обсудил внезапную проверку боеготовности вооруженных сил Беларуси с главой оперативного командования ВС Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски, передало агентство УНИАН. Наев рассказал, какие задачи получили украинские военные в связи с действиями Минска. Украинский командующий особо подчеркнул важность обмена данными и координации совместных действий.

Россия исключила вывод войск из Украины до конца года

Не может быть и речи о выводе ВС РФ из Украины до конца года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время", - отметил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам G7 12 декабря предложил России "хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии". "Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", - подчеркнул Зеленский.

Генштаб ВС Украины разместил инструкцию о сдаче в плен для военных РФ

Генштаб ВС Украины разместил в Facebook инструкцию, в соответствии с которой "российские военные могут безопасно сдаться в плен" в условиях мониторинга и сопровождения со стороны украинского квадрокоптера. Как следует из инструкции, на первом этапе предлагается связаться с проектом "Хочу жить". После этого будут предоставлены координаты и время прибытия беспилотного летательного аппарата. Когда контакт будет установлен, дрон обозначит вектор движения и приведет военнопленного в точку встречи с представителями ВС Украины. "Сохраните больше жизней", - подчеркивается в инструкции.

Великобритания ввела санкции против российских военачальников

Великобритания объявила о новом "пакете из 16 санкций" в отношении РФ и Ирана. Под Ограничительные меры попали 12 представителей командования ВС РФ, а также иранские бизнесмены и чиновники, участвующие в производстве или поставках беспилотников Москве. В правительстве Великобритании указали, что санкции затронули, в частности, генерал-майора Роберта Баранова, по данным Bellingcat, возглавлявшего главный вычислительный центр (ГВЦ) вооруженных сил РФ, сотрудники которого наводили ракеты на гражданские объекты в Украине.

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