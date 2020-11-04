Париж пригрозил Анкаре введением санкций ЕС

После запрета Францией турецкой ультраправой группировки "Серые волки" еще более ужесточился дипломатический тон между Парижем и Анкарой. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1 в четверг, 5 ноября, обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в вербальном "насилии и даже ненависти".

Неприемлемые заявления турецкого лидера направлены не только против Франции, указал далее Ле Дриан. По его словам, по данному вопросу европейцы полностью солидарны и настаивают на изменении курса Анкары. В том случае, если этого не произойдет, возможно применение средств давления, в том числе штрафных мер ЕС в отношении турецких властей, добавил французский министр.

Тем самым глава МИД Франции отреагировал на угрозы Эрдогана, с которыми он выступил в ответ на запрет "Серых волков". В Турции эта правоэкстремистская группировка тесно связана с ультраправой Партией националистического движения (MHP), которая является партнером правящей Партии справедливости и развития, лидером которой является Эрдоган.

Макрон заявил о проблеме исламистского сепаратизма

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон в письме, опубликованном накануне вечером в газете Financial Times, подчеркнул, что его страна не ведет борьбу против мусульманской религии. Франция борется с "исламистским сепаратизмом, но ни в коем случае не против ислама", отметил он. Под исламистским сепаратизмом он подразумевает намеренное отделение мусульманами себя от остального французского общества и распространение идеологии радикального ислама, которая учит детей ненависти к республике и призывает игнорировать законы, отметил Макрон.

Одновременно он подчеркнул, что Франция является такой же светской страной для мусульман, как и для христиан, иудеев, буддистов и остальных верующих. "Я никому не позволю утверждать, что Франция или ее правительство поощряют расизм в отношении мусульман", - указал французский президент.

Франция запретила турецкую ультраправую группировку

Накануне министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил о запрете в стране турецкой ультраправой группировки "Серые волки". Она разжигает "дискриминацию и ненависть" и участвует в актах насилия, пояснил он. Ранее в Десин-Шарпьё под Лионом на мемориале памяти жертв армянской резни в Османской империи появились протурецкие лозунги. Помимо инициалов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "RTE", там были написаны и слова "Серые волки". Франция в 2001 году стала первым из европейских государств, которые официально признали геноцидом резню армян в годы Первой мировой войны.

Организация турецких ультраправых националистов "Серые волки" была создана во второй половине XX века. Боевики "Серых волков" неоднократно обвинялись в террористических актах. Член этой группировки Мехмет Али Агджа совершил в 1981 году в Риме покушение на папу Римского Иоанна Павла II.

Конфликт Франции и Турции

Конфликт между Францией и Турцией ужесточился после публикацией французским сатирическим журналом Charlie Hebdo карикатуры на Эрдогана, на которой сидящий на кресле в одних трусах президент Турции поднимает подол женщине в исламском платье, восклицая: "У! Пророк!" Эрдоган, выступая в парламенте перед депутатами от Партии справедливости и развития, заявил, что не собирается смотреть на эту карикатуру, чтобы "не оказывать чести столь аморальным публикациям". "Мне нечего сказать этим негодяям, которые так сильно оскорбляют любимого мной пророка", - заявил он.

Публикация Charlie Hebdo вышла в конце октября в разгар конфронтации между властями Франции и несколькими исламскими странами. Поводом для нее стали высказывания французского президента Эмманюэля Макрона об убийстве 47-летнего учителя Самюэля Пати, показавшего ученикам на уроке карикатуры на пророка. В частности, Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, а учителя назвал "тихим героем" и "воплощением республики". "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", - добавил он.

После этого Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния". Кроме того, лидер Турции обратился к своим согражданам с призывом бойкотировать французские товары. Евросоюз в лице официального представителя Еврокомиссии осудил призыв к бойкоту.

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