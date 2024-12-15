Папа римский упомянул российский народ в молитве о мире

В ходе визита на французский остров Корсика папа римский Франциск заявил, что народы РФ и Украины "должны жить вместе в мире", а война - "это всегда поражение".

В ходе своего первого визита на французский остров Корсика папа римский Франциск упомянул российский народ в полуденной молитве о мире в кафедральном соборе города Аяччо. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает агентство KNA.

Франциск заявил, что российский и украинский народы "должны жить вместе в мире". "Война - это всегда поражение", - подчеркнул он. Понтифик также упомянул "Палестину, Израиль, Ливан, Сирию, измученную Мьянму".

Понтифик призывал Киев "поднять белый флаг"

В интервью швейцарской телекомпании RSI, опубликованном 9 марта, папа Франциск призвал Украину иметь мужество поднять "белый флаг" и вступить в переговоры о прекращении войны с Россией. Таким образом понтифик ответил на вопрос журналиста, согласен ли он с теми, кто призывает Украину сдаться, подняв белый флаг, поскольку она не может нанести России ответный удар, или с теми, кто говорит, что если Украина сдастся, то это узаконит действия сильной стороны.

Эти слова папы вызвали резкую критику со стороны Киева и стран Запада. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил понтифику, что флаг Украины сине-желтый, а не белый. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) также выразил несогласие со словами Франциска.

Позже кардинал Пьетро Паролин пояснил, что первым условием для переговоров является прекращение агрессии со стороны России.

Визит папы римского на Корсику

Глава Римско-католической церкви прибыл на Корсику с однодневным визитом вскоре после того, как он отказался посетить открытие восстановленного собора Нотр-Дам в Париже. В ходе визита папа римский, которому через два дня исполнится 88 лет, встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Префект Корсики Жером Филиппини сообщил, что 9-часовой визит папы Франциска обойдется французскому государству в "несколько миллионов евро".