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Папа римский призвал соблюдать Женевские конвенции

Жан Рофе
27 октября 2024 г.

Папа Франциск призвал уважать жизнь и человеческое достоинство в вооруженных конфликтах, а также защищать гражданские сооружения и места поклонения.

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Папа римский Франциск (фото из архива)
Папа Франциск (фото из архива)Фото: Alessandra Tarantino/AP/dpa/picture alliance

На фоне многочисленных войн и конфликтов в мире папа римский Франциск призвал к соблюдению Женевских конвенций, подписанных 75 лет назад. "Мы продолжаем молиться за мир, особенно в Украине, Палестине, Израиле, Ливане, чтобы положить конец эскалации и поставить на первое место уважение к человеческой жизни, которая священна", - сказал понтифик во время полуденной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 27 октября.

Он призвал в соответствии с международным гуманитарным правом уважать жизнь и человеческое достоинство в вооруженных конфликтах, а также защищать гражданские сооружения и места отправления культа. "Печально видеть, как во время войны разрушаются больницы и школы", - сказал папа Франциск. Одновременно он призвал всех к диалогу и миру.

Женевские соглашения, заключенные в 1949 году, предписывают гуманное обращение с гражданским населением, ранеными и пленными во время войны. Эти конвенции считаются краеугольным камнем международного гуманитарного права.

Глава МККК: Уважение к человечеству - это ключ к миру

Ранее на этой неделе президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер заявила о постоянных нарушениях международного гуманитарного права на фоне рекордного числа вооруженных конфликтов, бушующих по всему миру. "Нам нужно вернуться к пониманию того, что ключом к установлению мира является уважение к человечеству", - сказала она в интервью агентству AFP.

Однако, по словам главы МККК, в многочисленных конфликтах, включая гражданскую войну в Судане, полномасштабное вторжение России в Украину и эскалацию военных действий Израиля против ХАМАС в секторе Газа и "Хезболлах" в Ливане, похоже, предпринимается мало усилий, чтобы пощадить мирных жителей.

"Необходимо срочно обеспечить более строгое соблюдение норм международного гуманитарного права", - сказала Сполярич-Эггер, отметив, что "все государства ратифицировали Женевские конвенции и обязались сохранять человечество, когда ситуация становится очень сложной".

С 28 по 31 октября в Женеве пройдет 34-я Международная конференция Красного Креста и Красного Полумесяца, которая проводится, как правило, раз в четыре года. На этой конференции собираются представители государств - участников Женевских конвенций и Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

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