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Папа римский Франциск
Папа римский Франциск Фото: Domenico Stinellis/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Папа римский призвал Путина и Зеленского к миру

Анна Неверова
20 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 октября.

https://www.dw.com/ru/papa-rimskij-prizval-putina-i-zelenskogo-k-miru/a-63309443

На 221-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 2 октября (время московское).

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Папа римский Франциск призвал президента РФ Владимира Путина "остановить спираль насилия и смерти" в Украине "из любви к своему собственному народу" и осудил угрозу ядерной войны, назвав ее абсурдной. Понтифик также попросил президента Владимира Зеленского "быть открытым" для "серьезных предложений по заключению мира". Обе стороны должны найти выход из кризиса, заявил Франциск. Обращаясь к международному сообществу, он призвал "использовать все дипломатические инструменты", чтобы положить конец этой "огромной трагедии" и "ужасам войны".

Хроника событий 2 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 октября 14.00 - 23.59 >>>

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