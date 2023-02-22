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Папа римский Франциск (фото из архива)Фото: Yara Nardi/REUTERS
КонфликтыУкраина

Папа римский осуждает "абсурдную и жестокую" войну в Украине

Жан Рофе
6 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 февраля.

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На 364-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 22 февраля (время московское).

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Накануне российского вторжения в Украину посольство США в Берлине проинформировало министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck) о готовящемся нападении. Как рассказал политик в интервью немецкому журналу Stern, ранним вечером 23 февраля прошлого года представители американского посольства нанесли визит в его министерство. "Я получил досье, из которого следовало: это произойдет сегодня ночью. Запасы крови размораживаются, ракетные установки загружаются, транспортные средства маркируются, и войска явно движутся к границе. Было ясно: война неизбежна, она становится горькой реальностью", - сказал он.

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Российские войска нанесли серию ударов по Киевскому району Харькова, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Под прицелом оккупантов объекты инфраструктуры. По информации областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека. Они в легком состоянии получают помощь специалистов", - написал Синегубов в Telegram-канале.

Чуть позднее мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что было четыре удара, целью оккупантов стали промышленные объекты. "Относительно жертв и разрушений - информация на данный момент уточняется", - сообщил в Telegram-канале Терехов.

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Послы стран Европейского Союза в Брюсселе договорились о продлении на год существующих санкций в отношении физических и юридических лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко и его ближайшее окружение. Речь идет о замороженных активах и запрете на выдачу виз в ЕС. Новый пакет санкций в отношении режима в Беларуси за его поддержку российской агрессии против Украины будет обсуждаться 22 февраля во второй половине дня вместе с десятым пакетом санкций в отношении РФ, сообщил корреспондентке DW европейский дипломат.

Папа римский осуждает "абсурдную и жестокую" войну в Украине

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За два дня до годовщины полномасштабного вторжения России в Украину папа римский Франциск в очередной раз призвал к прекращению огня и мирным переговорам, заявив, что никакая победа не может быть "построена на руинах". "Прошел год с начала этой абсурдной и жестокой войны, печальная годовщина", - сказал понтифик во время еженедельной аудиенции в Ватикане, отметив, что "количество погибших, раненых, беженцев и перемещенных лиц, объем разрушений, экономический и социальный ущерб говорят сами за себя". "Я призываю тех, кто стоит у власти, приложить конкретные усилия, чтобы положить конец конфликту, добиться прекращения огня и начать мирные переговоры. То, что построено на руинах, никогда не сможет быть настоящей победой", - подчеркнул Франциск

Хроника событий 22 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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