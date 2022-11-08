Папа римский готов стать посредником между РФ и Украиной

На 258-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 8 ноября (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в саммите G20. Об этом заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров. "В каком-то формате, конечно... Большего сказать не могу", - отметил Никифоров. Ранее Зеленский говорил, что его участие в форуме зависит от присутствия или отсутствия там президента РФ Владимира Путина.

МИД РФ: Россия не ведет с США переговоров по Украине

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Россия не ведет с США переговоров по Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Нет, мы не ведем с ними переговоры", - утверждает Руденко журналистам. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поддерживает контакты на этот счет с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым с целью предотвращения эскалации конфликта на Украине и недопущения использования ядерного оружия.

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Папа римский Франциск готов стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщила 8 ноября итальянская газета La Stampa. По ее данным, Ватикан предлагает свою территорию в качестве нейтрального места для их проведения. О такой готовности было заявлено после встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с Франциском 24 октября в Ватикане.

Хроника событий 8 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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