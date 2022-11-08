  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Папа римский Франциск
Папа римский ФранцискФото: Maurizio Brambatti/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Папа римский готов стать посредником между РФ и Украиной

Екатерина Венкина
1 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 ноября.

https://p.dw.com/p/4JBUv

На 258-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 8 ноября (время московское).

++15.01++

Президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в саммите G20. Об этом заявил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров. "В каком-то формате, конечно... Большего сказать не могу", - отметил Никифоров. Ранее Зеленский говорил, что его участие в форуме зависит от присутствия или отсутствия там президента РФ Владимира Путина.

МИД РФ: Россия не ведет с США переговоров по Украине

++14.30++

Россия не ведет с США переговоров по Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Нет, мы не ведем с ними переговоры", - утверждает Руденко журналистам. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поддерживает контакты на этот счет с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым с целью предотвращения эскалации конфликта на Украине и недопущения использования ядерного оружия. 

++14.05++

Папа римский Франциск готов стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщила 8 ноября итальянская газета La Stampa. По ее данным, Ватикан предлагает свою территорию в качестве нейтрального места для их проведения. О такой готовности было заявлено после встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с Франциском 24 октября в Ватикане.

Хроника событий 8 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Как женщины спасают Украину

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Дудаевцы" против "кадыровцев": как чеченцы воюют на стороне Украины и России

"Дудаевцы" против "кадыровцев": как чеченцы воюют на стороне Украины и России

В боевых действиях в Украине бойцы чеченского происхождения участвуют по обе стороны фронта - со стороны России это так называемые "кадыровцы". В обороне же Украины участвует батальон имени Джохара Дудаева.
Конфликты2 ноября 2022 г.03:11 мин.
external

Благодаря чему Молдова стала спасением для Украины? (01.11.2022)

Благодаря чему Молдова стала спасением для Украины? (01.11.2022)

Порт Джурджулешты на юге Молдовы находится в всего в нескольких сотнях километров от линии фронта в Украине. И это важный перевалочный пункт вблизи зоны боевых действий.
Экономика и бизнес1 ноября 2022 г.02:39 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Кабинка для голосования в США

В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры: мужчина в деловом костюме с гаслтуком, напоминающий российского бизнесмена Алишера Усманова, находящегося под санкциями ЕС, летит в попытке поймать пару влюбленных из известной картины художника Марка Шагала.

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Общество1 ч. назад
Группа Little Big: Илья Прусикин и Софья Таурская

Little Big: Война не только в Украине, она внутри каждого

Little Big: Война не только в Украине, она внутри каждого

Музыка19 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Киев на пороге блэкаута. Пропаганда с пеленок. DW Шоу

Киев на пороге блэкаута. Пропаганда с пеленок. DW Шоу

Конфликты20 ч. назад60:06 мин.
Описание карикатуры: из глиняного горшка с названием "эмиграция" выглядывает голова "Ксении Собчак". Рядом на полянке сидит ослик Иа, напоминающий внешне Владимира Путина. Ослик произносит фразу: "Входит и выходит".

Возвращение Собчак в Россию: неожиданность или нет?

Возвращение Собчак в Россию: неожиданность или нет?

Политика22 ч. назад
Драмтеатр в Мариуполе после авиаудара войск РФ, в ходе которого, по данным АР, могли погибнуть 600 человек

Спецтрибунал для Путина - каким он может быть и когда?

Спецтрибунал для Путина - каким он может быть и когда?

Правосудие и закон24 ч. назад
Установка по производству многоатомных спиртов на заводе химической компании Covestro в Дормагене

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

ФРГ: дорогой газ замедлил, но не остановил промышленный рост

Экономика и бизнес9 ч. назад
На главную страницу