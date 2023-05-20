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Папа римский ФранцискФото: Andrew Medichini/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Папа Франциск поручил провести миссию мира по Украине

Дмитрий Андреев
8 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 21 мая.

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На 452-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 21 мая (время московское).

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Министерство обороны России заявило об установлении контроля над украинским городом Бахмутом. "На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск (Бахмут. - Ред.)", - говорится в заявлении. Пресс-служба Кремля в свою очередь сообщила, что президент РФ Владимир Путин поздравил боевиков ЧВК "Вагнера" и военных ВС РФ с взятием Бахмута. "Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - сообщили в пресс-службе.

В субботу, 20 мая, о захвате Бахмута заявил создатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Это заявление было опровергнуто спикером Восточной группировки войск ВСУ Сергеем Череватым и позже замминистра обороны Украины Анной Маляр.  

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Папа римский Франциск поручил главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи возглавить миротворческую миссию по прекращению войны в Украине. В Ватикане надеются, что она будет способствовать "ослаблению напряженности в конфликте" и в конечном счете поможет его мирному урегулированию. При этом точные сроки и условия миссии еще не установлены.

О "мирной миссии" Ватикана папа римский Франциск рассказал в конце апреля, возвращаясь из поездки в Венгрию, которую он посещал с апостольским визитом. Позднее на переговорах между понтификом и президентом Украины Владимиром Зеленским обозначились явные разногласия в вопросе о возможной посреднической роли Ватикана в деле урегулирования войны России против Украины.

Хроника событий 20 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 мая 00.00 - 13.59 >>>

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