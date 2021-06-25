Коронавирус: вузам России разрешили заселять в общежития только привитых

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 181 млн жителей планеты. Около 4 млн заболевших скончались, свыше 165,5 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 26 июня (время московское).

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Министерство образования и науки РФ подтвердило право вузов заселять в общежития только вакцинированных студентов либо тех, у кого имеются медицинские показания против прививки от коронавируса.

"В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы ведомства, прокомментировавшей соответствующее решение Финансового университета при правительстве России. Данный вуз обязал студентов при заселении в общежития предоставлять справку о вакцинации или медицинский отвод.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 25 июня >>>

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