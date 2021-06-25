 Коронавирус: вузам России разрешили заселять в общежития только привитых | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 25.06.2021

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Коронавирус

Коронавирус: вузам России разрешили заселять в общежития только привитых

Коронавирусом с начала пандемии заразились около 181 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 26 июня.

Укол в плечо шприцем

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 181 млн жителей планеты. Около 4 млн заболевших скончались, свыше 165,5 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 26 июня (время московское).

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Министерство образования и науки РФ подтвердило право вузов заселять в общежития только вакцинированных студентов либо тех, у кого имеются медицинские показания против прививки от коронавируса.

"В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы ведомства, прокомментировавшей соответствующее решение Финансового университета при правительстве России. Данный вуз обязал студентов при заселении в общежития предоставлять справку о вакцинации или медицинский отвод.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 25 июня >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Оперативные данные о ходе вакцинации в Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

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