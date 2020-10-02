Пандемия: в России - почти 10 тысяч новых случаев коронавируса

Мир продолжает борьбу с коронавирусомSARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у около 35 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,03 млн человек, выздоровели почти 26 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 3 октября (время московское).

++11.45++

Ввиду растущего числа инфицированных SARS-CoV-2 в Германии касса больничного страхования AOK решила взять на себя расходы своих 27 млн клиентов на прививку от гриппа. Об этом сообщил в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) официальный представитель AOK. По его словам, касса оплатит прививку пациентам не только из групп риска, но и всем остальным, "если врачи сочтут ее необходимой".

++10.45++

В России за минувшие сутки выявлены 9859 новых случаев заражения коронавирусом (суточный прирост - 447 случаев). Таким образом, общее число инфицированных в стране с начала пандемии составило 1 204 502 человек. Количество летальных исходов от пневмонии COVID-19 за последние сутки увеличилось на 174 - до 21 251 с начала пандемии. Из больниц 2 октября выписаны 5563 пациента, общее число выздоровевших составило 975 859 человек. Наибольшее число новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве - 2884.

++09.00++

В Украине к утру 3 октября вновь зарегистрировано максимальное с начала пандемии суточное число случаев заболевания COVID-19 - 4661 (днем ранее - 4633). За минувший день 92 пациента скончались, еще 2146 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны. С начала проникновения SARS-CoV-2 в Украину инфицированы в общей сложности 222 322 человека, 98 737 пациентов выздоровели, 4353 скончались. Сейчас в стране болеют COVID-19 119 232 человека (суточный прирост - 2423). Максимальное число выявленных случаев COVID-19 за 2 октября зафиксировано в Харьковской области (516), Киеве (441) и Одесской области (310).

++08.00++

Общее число людей во всем мире, инфицированных коронавирусом с начала пандемии, к утру 3 октября превысило 34,5 млн и составило 34 млн 582 тыс. 924 человека. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По его сведениям, за это же время в мире излечились 24,3 млн пациентов, еще почти 1,28 млн скончались. Наибольшее число зараженных с начала пандемии зарегистрировано в США (7,332 млн), Индии (6,473 млн) и Бразилии (4,847 млн).

Число летальных исходов в Индии превысило 100 тысяч

++07.00++

В Индии количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, превысило отметку в 100 тысяч. Утром 3 октября министерство здравоохранения в Нью-Дели сообщило, что общее число жертв SARS-CoV-2 в стране с начала пандемии составило 100 842 человека. Всего за это время, согласно данным властей Индии, были инфицированы 6,47 млн жителей. Однако многие эксперты считают, что эти официальные данные занижены, так как в Индии отсутствует единая система регистрации инфекционных заболеваний.

++06.10++

За прошедшие сутки в Германии было выявлено 2563 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Институт имени Роберта Коха. Таким образом, суточный прирост заражений в стране уже третий день подряд превышает отметку в 2500 случаев.

С начала пандемии в ФРГ вирусом SARS-CoV-2 заразились в общей сложности 296 958 человек. 9527 пациентов, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, скончались, 19 из них - за прошедшие сутки.

++04.50++

В немецком городе Констанце, расположенном на берегу Боденского озера, в выходные, 3 и 4 октября, ожидается целый ряд массовых демонстраций против правительственных мер по борьбе с коронавирусом, а также акции активистов, призывающих проявить солидарность и ответственность в период пандемии. По данным полиции, всего на эти два дня было заявлено 29 различных мероприятий, в которых примут участие в общей сложности 30 тысяч человек. Кроме прочего, 3 октября должна будет пройти акция сторонников движения Querdenken 753, во время которой люди, скептически относящиеся к усиленным мерам гигиены во время пандемии, собираются взяться за руки и выстроиться в живую цепь, которая растянется вплоть до границы с Австрией.

Киллиан Конвей, фото из архива

++03.40++

Диагноз коронавируса подтвердился у Киллиан Конвей - бывшей советницы президента США Дональда Трампа и экс-менеджера его предвыборной кампании. Как сообщила Конвей в Twitter, симптомы заболевания наблюдаются у нее в приглушенной форме, а она сама находится на карантине.

++02.30++

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не исключает, что препарат ремдесивир (Remdesivir), использующийся для лечения COVID-19, может вызывать острые заболевания почек. По информации ведомства, в его распоряжении имеются данные о том, что некоторые пациенты, принимавшие препарат, впоследствии страдали от нарушений в работе почек. В настоящий момент эксперты EMA проверяют, были ли эти заболевания последствием заражения коронавирусом или приема ремдесивира, рекомендованного для его лечения.

++01.10++

Президент США Дональд Трамп, у которого 2 октября был выявлен коронавирус, помещен в военный госпиталь Walter Reed недалеко от Вашингтона. По данным пресс-службы Белого дома, это было сделано из соображений предосторожности и Трамп продолжит работать из госпиталя. Ожидается, что он пробудет там несколько дней.

++00.10++

Массовые испытания британской вакцины от коронавируса могут быть завершены уже в течение ближайших трех месяцев. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на ученых, работающих на правительство Великобритании.

"Процесс тестирования вакцины, разрабатываемой в Оксфорде, ускорили, и скоро ученые будут располагать достаточным количеством данных, чтобы сделать вывод о том, были ли эти испытания успешными или срок их проведения необходимо увеличить", - пишет издание. По данным The Times, ученые, работающие в Оксфорде над созданием вакцины от COVID-19, надеются, что регулирующие органы одобрят ее в начале 2021 года.

Хроника пандемии 2 октября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Инфицированные и умершие от COVID-19 По общему числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Российская Федерация 12 мая вышла на второе место в мире - больше их выявлено только в США. При этом, по официальным данным, смертность от COVID-19 в России низкая. Уровень летальности от новой инфекции в стране в 7,6 раза ниже среднемирового, заявила в тот же день вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Сомнения и споры вокруг цифр Газеты The Financial Times и The New York Times поставили официальные цифры под сомнение, написав, что число жертв коронавируса в Москве и СПб может быть на 70% выше. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о некорректности его подсчетов смертности от COVID-19. А представитель МИД РФ Захарова потребовала от газет опровержений, что они делать отказались, настаивая на своей правоте.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Начало выхода России из карантина 11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Помощь населению и бизнесу Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Вышли на плато? Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Маски и перчатки В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Тестирование на антитела С 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование жителей города на наличие антител к COVID-19. По словам мэра столицы Собянина, для проведения тестирования по новому методу власти Москвы установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс анализов в сутки.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Отмена парада Победы и перенос голосования по конституции Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе. Автор: Владимир Дорохов

