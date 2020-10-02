Пандемия: в России - почти 10 тысяч новых случаев коронавируса

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились почти 35 млн человек в мире, а 1,03 млн больных скончались. Излечившимися считаются около 26 млн пациентов. DW следит за событиями 3 октября.
Мир продолжает борьбу с коронавирусомSARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у около 35 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,03 млн человек, выздоровели почти 26 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 3 октября (время московское).
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Ввиду растущего числа инфицированных SARS-CoV-2 в Германии касса больничного страхования AOK решила взять на себя расходы своих 27 млн клиентов на прививку от гриппа. Об этом сообщил в интервью группе изданий Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) официальный представитель AOK. По его словам, касса оплатит прививку пациентам не только из групп риска, но и всем остальным, "если врачи сочтут ее необходимой".
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В России за минувшие сутки выявлены 9859 новых случаев заражения коронавирусом (суточный прирост - 447 случаев). Таким образом, общее число инфицированных в стране с начала пандемии составило 1 204 502 человек. Количество летальных исходов от пневмонии COVID-19 за последние сутки увеличилось на 174 - до 21 251 с начала пандемии. Из больниц 2 октября выписаны 5563 пациента, общее число выздоровевших составило 975 859 человек. Наибольшее число новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве - 2884.
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В Украине к утру 3 октября вновь зарегистрировано максимальное с начала пандемии суточное число случаев заболевания COVID-19 - 4661 (днем ранее - 4633). За минувший день 92 пациента скончались, еще 2146 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны. С начала проникновения SARS-CoV-2 в Украину инфицированы в общей сложности 222 322 человека, 98 737 пациентов выздоровели, 4353 скончались. Сейчас в стране болеют COVID-19 119 232 человека (суточный прирост - 2423). Максимальное число выявленных случаев COVID-19 за 2 октября зафиксировано в Харьковской области (516), Киеве (441) и Одесской области (310).
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Общее число людей во всем мире, инфицированных коронавирусом с начала пандемии, к утру 3 октября превысило 34,5 млн и составило 34 млн 582 тыс. 924 человека. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По его сведениям, за это же время в мире излечились 24,3 млн пациентов, еще почти 1,28 млн скончались. Наибольшее число зараженных с начала пандемии зарегистрировано в США (7,332 млн), Индии (6,473 млн) и Бразилии (4,847 млн).
В Индии количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, превысило отметку в 100 тысяч. Утром 3 октября министерство здравоохранения в Нью-Дели сообщило, что общее число жертв SARS-CoV-2 в стране с начала пандемии составило 100 842 человека. Всего за это время, согласно данным властей Индии, были инфицированы 6,47 млн жителей. Однако многие эксперты считают, что эти официальные данные занижены, так как в Индии отсутствует единая система регистрации инфекционных заболеваний.
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За прошедшие сутки в Германии было выявлено 2563 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Институт имени Роберта Коха. Таким образом, суточный прирост заражений в стране уже третий день подряд превышает отметку в 2500 случаев.
С начала пандемии в ФРГ вирусом SARS-CoV-2 заразились в общей сложности 296 958 человек. 9527 пациентов, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, скончались, 19 из них - за прошедшие сутки.
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В немецком городе Констанце, расположенном на берегу Боденского озера, в выходные, 3 и 4 октября, ожидается целый ряд массовых демонстраций против правительственных мер по борьбе с коронавирусом, а также акции активистов, призывающих проявить солидарность и ответственность в период пандемии. По данным полиции, всего на эти два дня было заявлено 29 различных мероприятий, в которых примут участие в общей сложности 30 тысяч человек. Кроме прочего, 3 октября должна будет пройти акция сторонников движения Querdenken 753, во время которой люди, скептически относящиеся к усиленным мерам гигиены во время пандемии, собираются взяться за руки и выстроиться в живую цепь, которая растянется вплоть до границы с Австрией.
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Диагноз коронавируса подтвердился у Киллиан Конвей - бывшей советницы президента США Дональда Трампа и экс-менеджера его предвыборной кампании. Как сообщила Конвей в Twitter, симптомы заболевания наблюдаются у нее в приглушенной форме, а она сама находится на карантине.
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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не исключает, что препарат ремдесивир (Remdesivir), использующийся для лечения COVID-19, может вызывать острые заболевания почек. По информации ведомства, в его распоряжении имеются данные о том, что некоторые пациенты, принимавшие препарат, впоследствии страдали от нарушений в работе почек. В настоящий момент эксперты EMA проверяют, были ли эти заболевания последствием заражения коронавирусом или приема ремдесивира, рекомендованного для его лечения.
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Президент США Дональд Трамп, у которого 2 октября был выявлен коронавирус, помещен в военный госпиталь Walter Reed недалеко от Вашингтона. По данным пресс-службы Белого дома, это было сделано из соображений предосторожности и Трамп продолжит работать из госпиталя. Ожидается, что он пробудет там несколько дней.
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Массовые испытания британской вакцины от коронавируса могут быть завершены уже в течение ближайших трех месяцев. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на ученых, работающих на правительство Великобритании.
"Процесс тестирования вакцины, разрабатываемой в Оксфорде, ускорили, и скоро ученые будут располагать достаточным количеством данных, чтобы сделать вывод о том, были ли эти испытания успешными или срок их проведения необходимо увеличить", - пишет издание. По данным The Times, ученые, работающие в Оксфорде над созданием вакцины от COVID-19, надеются, что регулирующие органы одобрят ее в начале 2021 года.
Хроника пандемии 2 октября >>>
Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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