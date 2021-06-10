Пандемия: в бундестаге призывают к отмене карантинных ограничений в ФРГ

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 175 млн жителей планеты. Почти 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 158 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 11 июня (время московское).

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Заместитель председателя бундестага, представитель Свободной демократической партии Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) призвал правительство ФРГ как можно скорее определиться с планом снятия карантинных ограничений. Правительству "не стоит думать, что ограничительные меры, которые кажутся разумными вирусологам и медикам, можно будет сохранять в силе, не имея на то законного основания", - заявил Кубики в интервью газете WELT. "Я призываю как можно скорее указать путь, по которому мы сможем вернуться к нормальным условиям (жизни общества. - Ред.)", - подчеркнул он.

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Компания Amazon планирует после пандемии дать своим сотрудникам возможность два дня в неделю работать из дома. Каждый день приходить на работу в офис придется лишь таким сотрудникам, как админы сети. Ранее о подобных планах сообщили представители компаний Apple и Google.

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В преддверии саммита G7 в британском графстве Корнуолле СМИ сообщают о вспышке коронавируса в отеле, где были размещены двое из охранников канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), прибывшие в страну заранее. Указывается, что, несмотря на этот инцидент, глава германского правительства не отменит своего участия в мероприятии. Это подтвердил пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 10 июня >>>

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