Пандемия: у карантинных ограничений нет долгосрочного влияния на климат

Ограничения, связанные с пандемией, не будут иметь долгосрочного влияния на изменения климата. К такому выводу пришел Джон Файф, специалист Канадского центра по моделированию и анализу климата, и ряд его коллег. Исследование публикует в пятницу, 5 марта, профильный научный журнал Science Advances Американской ассоциации содействия развитию науки.

"Наши результаты проясняют, что даже существенное сокращение выбросов имеет небольшое и, по всей видимости, документально неподтверждаемое воздействие на климат, если оно имеет место в течение короткого времени", - уверены ученые, пришедшие к подобным выводам с помощью ряда моделей. "Чтобы затормозить глобальное потепление и в конечном итоге стабилизировать средние глобальные температуры, необходимо, чтобы "нетто-нулевые эмиссии" (ННЭ) год за годом находились на этой отметке", - подчеркивают специалисты. Под ННЭ экологи понимают такое состояние, когда объем выбрасываемого СО2 не превышает объема, поглощаемого природой, в частности лесами и океанами.

Восстановление экономик и долгосрочный эффект

В этой связи, по мнению группы исследователей, в ближайшее время ключевую роль будет играть то, какие меры страны будут принимать для восстановления экономики от последствий пандемии. Данные шаги могут иметь долгосрочные позитивные или негативные последствия для выбросов.

Ранее, в начале января, аналитический центр Agora Energiewende (AE) привел расчеты, в соответствии с которыми Германия в 2020 году в связи с пандемией смогла выполнить поставленную цель в области защиты климата.

По данным AE, объем выбросов парниковых газов в минувшем году оказался на 42,3 процента (на 722 млн тонн) ниже уровня 1990 года. При этом германские власти ставили задачу снизить вредные выбросы за 30 лет на 40 процентов.

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