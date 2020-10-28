 Коронавирус: партия Меркель в Германии все популярнее | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.11.2020

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Мир

Коронавирус: партия Меркель в Германии все популярнее

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 55 млн человек во всем мире, более 1,3 млн скончались. Выздоровели свыше 38 млн пациентов. DW следит за событиями 17 ноября.

Ангела Меркель

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 55 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer , от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,3 млн человек, выздоровели свыше 38 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 17 ноября (время московское).

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Партия Ангелы Меркель (Angela Merkel) ХДС становится в Германии все популярнее, свидетельствуют социологические опросы. За блок ХДС/ХСС готовы проголосовать 36,5 процента опрошенных - это лучший показатель за последние месяцы. Эксперты считают, что на популярность партии, входящей в правящую коалицию, повлияли действия властей в борьбе с пандемией и страх экономического кризиса.

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Количество заражений коронавирусом с начала пандемии в Калифорнии превысило 1 миллион случаев. Реагируя на рост заражений, этот штат США ужесточает ограничения: закрыты бары и спортзалы, ресторанам разрешено обслуживать клиентов только на открытых террасах. В общественных пространствах необходимо носить маски.

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У двух игроков сборной Украины по футболу, участвовавших в субботнем матче с сборной Германии, обнаружен коронавирус. Речь идет об Эдуарде Соболе и Евгении Макаренко. Третий игрок, у которого обнаружен вирус, вратарь Дмитрий Резник, в матче участия не принимал. Во вторник украинцы сыграют со сборной Швейцарии: из Киева на замену в Цюрих прилетели три других игрока.

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Власти Германии приняли решение оплачивать федеральным чиновникам во время командировок дополнительное место в поезде, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом. Таким образом место в поезде рядом с федеральным чиновником будет всегда свободным.

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Экспресс-тесты на COVID-19 в Германии - плюсы и минусы

  • Франкфурт-на-Майне

    Мягкий локдаун в Германии

    В Германии вступил в силу так называемый мягкий или частичный локдаун - предположительно, до конца ноября. Рестораны и кафе торгуют только на вынос. Закрыты, в частности, спортзалы, кино- и другие театры, но продолжают работать школы и детские сады.

  • Франкфурт-на-Майне

    Мягкий локдаун в Германии

    #stayhome. В этой галерее мы собрали фотографии, сделанные утром в первый день второго немецкого локдауна. Погода выдалась во многих местах пасмурной… Начнем во Франкфурте, где были сделаны первые два снимка.

  • Кельн

    Мягкий локдаун в Германии

    Раннее утро на торговой улице Северинштрасе в Кельне, где находится кинотеатр…

  • Кельн

    Мягкий локдаун в Германии

    … с такой вывеской на ближайшие недели: "Культура - не все, но без культуры всё - ничто".

  • Мюнхен

    Мягкий локдаун в Германии

    Пустые столы около одного из ресторанов в осеннем Мюнхене.

  • Дюссельдорф

    Мягкий локдаун в Германии

    Информационная табличка на торговой улице в центре Дюссельдорфа.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    "Локдаун "лайт" до 30.11.20?" - табличка в окне бара в Берлине.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    Площадь перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    Аттракционы закрылись. Демонтаж детской карусели на берлинской площади Брайтшайдплац.

  • Штутгарт

    Мягкий локдаун в Германии

    Раннее утро в первый день ноябрьского локдауна в Штутгарте.

  • Шверине

    Мягкий локдаун в Германии

    Дождливое утро в столицы земли Мекленбург - Передняя Померания Шверине.

  • Майнц

    Мягкий локдаун в Германии

    Утро на автобане около Майнца

  • Остров Зюльт

    Мягкий локдаун в Германии

    Пустая площадь перед вокзалом в Вестерланде на острове Зюльт

  • Зюльт

    Мягкий локдаун в Германии

    Утренняя пробежка на острове Зюльт в Шлезвиг-Гольштейне. К началу мягкого локдауна туристам из других частей Германии было предписано покинуть этот регион, так что на фотографии, вероятно, один из местных жителей.

    Автор: Максим Нелюбин


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