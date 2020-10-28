Коронавирус: партия Меркель в Германии все популярнее

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 55 млн человек во всем мире, более 1,3 млн скончались. Выздоровели свыше 38 млн пациентов. DW следит за событиями 17 ноября.
Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 55 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer , от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,3 млн человек, выздоровели свыше 38 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 17 ноября (время московское).
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Партия Ангелы Меркель (Angela Merkel) ХДС становится в Германии все популярнее, свидетельствуют социологические опросы. За блок ХДС/ХСС готовы проголосовать 36,5 процента опрошенных - это лучший показатель за последние месяцы. Эксперты считают, что на популярность партии, входящей в правящую коалицию, повлияли действия властей в борьбе с пандемией и страх экономического кризиса.
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Количество заражений коронавирусом с начала пандемии в Калифорнии превысило 1 миллион случаев. Реагируя на рост заражений, этот штат США ужесточает ограничения: закрыты бары и спортзалы, ресторанам разрешено обслуживать клиентов только на открытых террасах. В общественных пространствах необходимо носить маски.
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У двух игроков сборной Украины по футболу, участвовавших в субботнем матче с сборной Германии, обнаружен коронавирус. Речь идет об Эдуарде Соболе и Евгении Макаренко. Третий игрок, у которого обнаружен вирус, вратарь Дмитрий Резник, в матче участия не принимал. Во вторник украинцы сыграют со сборной Швейцарии: из Киева на замену в Цюрих прилетели три других игрока.
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Власти Германии приняли решение оплачивать федеральным чиновникам во время командировок дополнительное место в поезде, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом. Таким образом место в поезде рядом с федеральным чиновником будет всегда свободным.
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