Коронавирус: партия Меркель в Германии все популярнее

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 55 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer , от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,3 млн человек, выздоровели свыше 38 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 17 ноября (время московское).

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Партия Ангелы Меркель (Angela Merkel) ХДС становится в Германии все популярнее, свидетельствуют социологические опросы. За блок ХДС/ХСС готовы проголосовать 36,5 процента опрошенных - это лучший показатель за последние месяцы. Эксперты считают, что на популярность партии, входящей в правящую коалицию, повлияли действия властей в борьбе с пандемией и страх экономического кризиса.

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Количество заражений коронавирусом с начала пандемии в Калифорнии превысило 1 миллион случаев. Реагируя на рост заражений, этот штат США ужесточает ограничения: закрыты бары и спортзалы, ресторанам разрешено обслуживать клиентов только на открытых террасах. В общественных пространствах необходимо носить маски.

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У двух игроков сборной Украины по футболу, участвовавших в субботнем матче с сборной Германии, обнаружен коронавирус. Речь идет об Эдуарде Соболе и Евгении Макаренко. Третий игрок, у которого обнаружен вирус, вратарь Дмитрий Резник, в матче участия не принимал. Во вторник украинцы сыграют со сборной Швейцарии: из Киева на замену в Цюрих прилетели три других игрока.

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Власти Германии приняли решение оплачивать федеральным чиновникам во время командировок дополнительное место в поезде, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом. Таким образом место в поезде рядом с федеральным чиновником будет всегда свободным.

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Смотреть видео 02:13 Поделиться Экспресс-тесты на COVID-19 в Германии Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3lNRc Экспресс-тесты на COVID-19 в Германии - плюсы и минусы