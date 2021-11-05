 Пандемия невакцинированных: как в Германии борются с четвертой волной COVID-19 (03.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 03.11.2021

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Пандемия невакцинированных: как в Германии борются с четвертой волной COVID-19 (03.11.2021)

В Германии почти 67 процентов населения вакцинированы от COVID-19, но число заражений растет. Берлин стремится избежать очередного жесткого локдауна ускорением темпов вакцинации.

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