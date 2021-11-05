Пандемия невакцинированных: как в Германии борются с четвертой волной COVID-19 (03.11.2021)

Опрос: большинство немцев - за обязательную прививку от ковида

57 процентов опрошенных институтом Infratest dimap согласны с необходимостью обязательной вакцинации от COVID-19 в ФРГ, треть выступают против. Около половины поддерживают действующие меры борьбы с пандемией.