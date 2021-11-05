Пандемия невакцинированных: как в Германии борются с четвертой волной COVID-19 (03.11.2021)

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В Германии почти 67 процентов населения вакцинированы от COVID-19, но число заражений растет. Берлин стремится избежать очередного жесткого локдауна ускорением темпов вакцинации.
57 процентов опрошенных институтом Infratest dimap согласны с необходимостью обязательной вакцинации от COVID-19 в ФРГ, треть выступают против. Около половины поддерживают действующие меры борьбы с пандемией.
В Германии все больше позитивных тестов на коронавирус, но новые ограничительные меры не планируются. Власти надеются сбить очередную волну пандемии, побуждая людей вакцинироваться.
Бустерные прививки от COVID-19 через полгода после курса вакцинации должны стать правилом, заявил глава Минздрава ФРГ Шпан. В стране зафиксирован новый пик заражаемости вирусом SARS-CoV-2 за сутки.
Полиция разогнала протесты против ковидных ограничений в Лейпциге, поскольку акции не соответствовали правилам проведения массовых мероприятий во время пандемии.
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