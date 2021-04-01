Пандемии - назло! В Германии цветет сакура (фото)

Бонн / Киль • Около двух недель назад мы уже показывали, как пышно цветет сакура в немецкой земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Сейчас эта красота, так сказать, дошла до более северных районов - например, Бонна в Северном Рейне - Вестфалии и Киля в Шлезвиг-Гольштейне.

Цветение сакуры в Бонне

Цветение японской вишни в бывшей столице ФРГ традиционно привлекает большое количество немецких и зарубежных туристов, но в этом году (увы, как и в прошлом) здесь по понятным причинам - просто пусто, если сравнивать с докоронавирусными временами, например, как на этом видео 2017 года.

Во-первых, пандемия - не время для туристических поездок. Во-вторых, городские власти Бонна заранее приняли меры, чтобы не допустить скопления здесь людей - например, тех, кто может добраться сюда на один день из соседних городов или регионов.

Японская вишня в Киле

Любоваться цветением сакуры можно сейчас и в других местах, как видно на фотографиях из Киля. Просто нужно знать, где она растет, а таких деревьев в Германии достаточно много.

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