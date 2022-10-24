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Фото: Felix Jason/imago images
РавноправиеЕвропа

Пандемия негативно сказалась на гендерном равенстве в ЕС

Сергей Гуща
1 ч. назад

Индекс гендерного равенства в ЕС в 2020 году вырос только благодаря тому, что несколько стран ввели обязательные женские квоты в органах власти и правлениях компаний.

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Пандемия COVID-19 негативно сказалась на борьбе за равноправие мужчин и женщин в Евросоюзе. К такому выводу пришел Европейский институт гендерного равноправия (EIGE), проанализировав данные за 2020 год. По стобалльной шкале индекс, составленный этим агентством ЕС, в среднем по Европе составил 68,6 балла, что на 0,6 больше, чем годом ранее. Однако впервые за 12 лет его показатели сократились в разделах "работа", "образование" и "здоровье", говорится в сообщении EIGE, опубликованном в понедельник, 24 октября.

Общий рост индекса был достигнут исключительно за счет увеличения показателей в разделе "власть", в основном благодаря увеличению числа женщин среди лиц, принимающих политические и экономические решения. В свою очередь это произошло вследствие введения обязательных женских квот в органах власти и правлениях компаний в нескольких странах ЕС.

Страны Евросоюза сильно отличаются друг от друга по уровню гендерного равенства. Так, наибольший показатель индекса зафиксирован в Швеции (83,9), Дании (77,8) и Нидерландах (77,3), а наименьший - в Румынии (54,2), Венгрии (53,7) и Греции (53,4).

Гендерное равенство в Германии

В Германии выявлен средний по ЕС уровень равноправия - 68,7 балла. Самый высокий уровень равноправия между мужчинами и женщинами в ФРГ по-прежнему зафиксирован в разделе "здоровье" (90). В разделе "деньги" он за год снизился на 3,5 пункта до 83,5. Далее следуют разделы "работа" (72,9 пункта, плюс 0,5), "власть" (64,8 пункта, плюс 2) и "образование" (54,7).

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