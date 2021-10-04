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Panama Papers

3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал расследование о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами.

Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Что прятали в офшорах близкие к Кремлю фигуранты "Досье Пандоры". DW Новости (04.10.2021) 04.10.2021

Журналистское расследование "Досье Пандоры" о владельцах офшоров, связанных в том числе с известными мировыми политиками и просто весьма влиятельными людьми, является крупнейшей утечкой данных в истории. С активами в офшорах им удалось связать и несколько очень известных в России имен.

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"Панамские досье": Основатели фирмы Mossack Fonseca объявлены в розыск 20.10.2020

Юргена Моссака и Рамона Фонсеку обвиняют в содействии в уклонении от уплаты налогов и создании преступного сообщества. Созданная ими фирма Mossack Fonseca получила известность благодаря "панамским досье".
DW Global Media Forum 2019 | 12 | Session | Shifting powers and democratic accountability: The role of global investigative journalism | Ilya Lozovsky (Managing Editor, Organized Crime and Corruption Reporting Project, Bosnia and Herzegovina) hosted by Development and Peace Foundation (sef) © DW/P. Böll

"Панамские досье" и не только: как раскрывают коррупционные схемы 31.05.2019

Почему в расследованиях коррупции не фигурирует Путин, независим ли Зеленский, насколько профессионален ФБК Навального, рассказал руководитель редакции Центра по исследованию коррупции Илья Лозовский.
©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN/Julio PELAEZ ; Thionville le 04 avril 2016. Scandale PANAMALEAKS ou Panama Papers. . Le cabinet Mossack Fonseca dénonce un crime . L_enquête réalisée par plus de 100 journaux sur des avoirs dans les paradis fiscaux de responsables politiques ou personnalités de premier plan est un «crime» et une «attaque» contre le Panama, a affirmé dimanche le patron du cabinet d_avocats panaméen Mossack Fonseca. Photo Julio pelaez A massive leak -coming from Mossack Fonseca- of 11.5 million tax documents on Sunday exposed the secret offshore dealings of aides to Russian president VladimirPutin, world leaders and celebrities including Barcelona forward LionelMessi. An investigation into the documents by more than 100 media groups, described as one of the largest such probes in history, revealed the hidden offshore dealings in the assets of around 140 political figures -- including 12 current or former heads of states. picture-alliance/dpa/J.Pelaez

Из-за "панамских досье" выписаны штрафы более чем на 1 млрд евро 03.04.2019

Публикация "панамских досье" повлекла за собой выплату огромных штрафов и доплату налогов. Большая часть штрафных сумм приходится на банки, сообщили немецкие СМИ.

Путин, Ролдугин и "русская прачечная" - громкое журналистское расследование (05.03.2019) 05.03.2019

Опубликовано новое международное расследование об отмывании денег из России через инвестбанк "Тройка Диалог". К схеме может быть причастен друг президента Путина - виолончелист Сергей Ролдугин.
Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif speaks to media after appearing before an anti-corruption commission at the Federal Judicial Academy in Islamabad on June 15, 2017. Pakistan's prime minister Nawaz Sharif appeared before an anti-corruption investigation commission June 15, in an ongoing case that has gripped Pakistan and threatened to topple him after the Panama Papers leak last year. / AFP PHOTO / AAMIR QURESHI (Photo credit should read AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images)

Экс-премьер Пакистана Шариф приговорен к 7 годам за коррупцию 24.12.2018

Суд в Исламабаде признал Наваза Шарифа виновным лишь по одному из двух обвинений, основанных на материалах из "панамских досье". Экс-премьер называет выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.
29.11.2018 +++ Police vehicles are parked in front of Deutsche Bank headquarters as roughly 170 criminal police officers, prosecutors and tax inspectors searched Deutsche Bank offices in and around Frankfurt, Germany, November 29, 2018, on money laundering allegations, the public prosecutor said in a statement. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Прокуратура во Франкфурте проводит обыски в Deutsche Bank 29.11.2018

Во Франкфурте и других городах проведены обыски в шести объектах в рамках расследования по подозрению в отмывании денег.
4.6.2017*** Prime Minister and Labour Party leader Joseph Muscat and his wife Michelle Muscat (L) wave to supporters from the balcony of party headquarters after winning a second term in office in Malta's snap general elections, in Hamrun, Malta, June 4, 2017. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Следствие не смогло доказать коррупционные связи премьера Мальты 22.07.2018

О коррупционных связях семьи премьер-министра Мальты незадолго до своей гибели сообщала журналистка Дафне Каруана Галиция, изучавшая "панамские досье".
26.09.2017 *** Pakistan's former prime minister Nawaz Sharif speaks during a news conference in Islamabad, Pakistan September 26, 2017. REUTERS/Faisal Mahmood

Экс-премьер Пакистана приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию 06.07.2018

Наваз Шариф признан виновным по делу о покупке элитной недвижимости в Лондоне. Дело было начато после публикации "панамских досье".
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 9, 2015. Sergei Roldugin, Artistic Director of the St Petersburg House of Music, attends a meeting of the Mariinsky Theatre s Board of Trustees at the Moscow Kremlin. +++ Copyright: Imago/Itar-Tass/M. Metzel

В Панаме начато расследование в отношении компании Ролдугина 20.06.2018

Журналистам удалось получить новые документы панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Из них следует, что эта компания взялась за подробное изучение российских клиентов.
epa02111468 Members of the Spanish Policia Nacional stand guard in front of the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, central Spain, ahead of the Spanish Liga's Primera Division match between Real Madrid and FC Barcelona, 10 April 2010. EPA/JAVIER LIZON |

В Испании арестован российский бизнесмен Хмель 19.06.2018

Предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на Тенерифе, подозревается в неуплате 17 миллионов евро налогов и отмывании капиталов.
Symbolbild Steuerhinterziehung, Schwarzgeld - symbolic for fiscal evasion BLWX092238 Copyright: xblickwinkel/McPhotox/FotoxBegsteigerx Symbol image Tax evasion Black money symbolic for Fiscal evasion Copyright xblickwinkel McPHOTOx FotoxBegsteigerx

Как отмывают деньги на рынке произведений искусства 30.04.2018

Арт-рынок переживает в последние годы настоящий бум. В произведения искусства вкладывают миллионы. Но далеко не всегда ясно, откуда эти деньги.
16.03.2015 * Ukrainian President Petro Poroshenko poses for the media during a welcoming ceremony at Bellevue presidential palace in Berlin March 16, 2015. REUTERS/Axel Schmidt (GERMANY - Tags: POLITICS HEADSHOT)

Непрозрачный бизнес Петра Порошенко в Германии 24.01.2018

Согласно требованиям ЕС по борьбе с отмыванием денег Германия создала реестр прозрачности компаний. Президент Украины и его бизнес-партнеры, очевидно, проигнорировали реестр.
Journalists stand outside the French Socialist Party (PS) headquarters in Paris on June 12, 2017 a day after the first round of France's legislative elections. After five years in power under ex-president Francois Hollande, the PS now faces a battle to survive after a historic drubbing in parliamentary elections. Projections on June 11 showed it crashing to 15-40 MPs in the new national assembly from 277 currently. / AFP PHOTO / Lionel BONAVENTURE (Photo credit should read LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images)

Французские социалисты продают здание штаб-квартиры партии 19.12.2017

Здание социалистической партии в Париже за 45,55 млн евро купит компания Apsys. Ее глава фигурировал в "Панамских досье".
Alle Fotos wurden von unserer Korrespondentin in Kasachstan Anatoly Weisskopf gemacht, also - DW-Copyright. Bildbeschreibungen: Ein Bezirksgericht in der kasachischen Stadt Alma-Aty hat die oppositionelle Zeitung Respublika und alle Print-Ausgaben und Internetportale und -seiten, die zu dem gleichnamigen Verlagshaus gehören, verboten. Bilder-Unterschriften: Kasachstan, Zeitung Respublika, Gericht, Verbot Kasachstan1: Die vorsitzende Richterin liest das Urteil über das Verbot der Zeitung Respublika vor. Kasachstan 2: Vertreter der Zeitung Respublika und des gleichnamigen Verlagshauses im Gerichtsaal.

Закон о СМИ в Казахстане защитит чиновников от журналистов? 28.11.2017

Новый закон о СМИ в Казахстане идет вразрез с европейской тенденцией журналистских расследований, которые вскрывают факты коррупции среди чиновников. В интервью DW закон анализирует глава AHRCA Надежда Атаева.
Globus mit Geldscheinen | globe with banknotes | Verwendung weltweit

Комментарий: "Райские досье" - конец налоговым оазисам? 07.11.2017

Вновь вскрыта сеть налоговых манипуляций. Богачи, знаменитости и компании ведут недостойную игру, но зачастую легально. Изменить ситуацию могут только политики, считает Хенрик Бёме.
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