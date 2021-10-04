Panama Papers

3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал расследование о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами.
Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Журналистское расследование "Досье Пандоры" о владельцах офшоров, связанных в том числе с известными мировыми политиками и просто весьма влиятельными людьми, является крупнейшей утечкой данных в истории. С активами в офшорах им удалось связать и несколько очень известных в России имен.