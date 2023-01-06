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Деятельность Палаты представителей США (на снимке) остается парализованнойФото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Спикер Палаты представителей США не избран и с 11-й попытки

Даниил Сотников
5 мин. назад

Новый антирекорд: нижняя палата Конгресса США впервые за 164 года не может выбрать спикера на протяжении уже 11 туров.

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Лидер Республиканской партии Кевин Маккарти в 11-й раз подряд раз не смог избраться на пост спикера Палаты представителей США, сообщает в пятницу, 6 января, агентство Reuters. Третий день выборов опять оказался безуспешным, и конгрессмены отложили голосование еще на сутки. Подобной ситуации в американской политике не случалось с 1859 года, когда для избрания спикера потребовались 44 тура голосования, напоминает телеканал CNN. Предыдущий антирекорд - девять попыток - был установлен в 1923 году.

По итогам 11-го тура Маккарти, как и в предыдущих 10 случаях, не набрал необходимые 218 голосов. В его поддержку проголосовали 200 законодателей. Препятствием снова стала позиция "небольшого, но решительного контингента бескомпромиссных консерваторов", которая не изменилась даже несмотря на уступки, предложенные Кевином Маккарти.

Другой представитель республиканцев, Байрон Дональдс, вновь получил 20 голосов - его кандидатуру выдвинули члены партии, отказавшиеся поддерживать Маккарти. Кроме того, один голос получил экс-президент США Дональд Трамп -  формально голосовать разрешено не только за членов Палаты представителей.

Деятельность Палаты представителей остается парализованной

Соперник республиканцев, демократ Хаким Джеффрис, как и в прошлые дни, набрал 212 голосов. Перед началом 11-го тура он заявил журналистам, что его партия не планирует помогать республиканцам и продолжит сохранять единство. Сам Кевин Маккарти не намерен снимать свою кандидатуру, отмечает CNN. При этом источник телеканала в Республиканской партии рассказал о "растущем разочаровании" среди центристов из-за количества уступок, которые Маккарти предложил оппонентам.

Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. После промежуточных выборов, которые прошли в ноябре 2022 года, республиканцы стали контролировать Палату представителей, заняв в ней 222 места из 435. Избрать нового спикера планировалось избрать в первый же день, но сделать это до сих пор не удается. Деятельность палаты останется парализованной, пока противостояние не прекратится. Ранее этот постзанимала Нэнси Пелоси, которая представляла демократов.

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