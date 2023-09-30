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Палата представителей США приняла временный бюджет

Жан Рофе
1 октября 2023 г.

Проект бюджета на 45 дней, одобренный нижней палатой Конгресса США, включает расходы на функционирование госорганов и помощь при стихийных бедствиях, но в нем нет средств на поддержку Украины.

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Здание Конгресса США
Здание Конгресса СШАФото: KEN CEDENO/REUTERS

Палата представителей Конгресса США в субботу, 30 сентября, одобрила законопроект о временном бюджете, направленный на избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Проект бюджета, рассчитанный на 45 дней, включает в себя расходы на функционирование государственных органов, а также помощь при стихийных бедствиях, однако в нем нет средств на поддержку Украины.

За документ, предложенный спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти, проголосовали 335 конгрессменов, против - 209. Теперь инициативу должен одобрить Сенат. Если это случится, проект отправится на подпись президенту США Джо Байдену, который должен успеть утвердить его до полуночи 1 октября (07.00 мск), чтобы избежать наступления шатдауна.

Представитель администрации Байдена в комментарии CNN сказал, что Белый дом, скорее всего, поддержит одобренный Палатой представителей законопроект - в надежде позднее восстановить помощь Украине. Приостановка работы правительства США может привести к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия множества госпрограмм.

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