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Палата представителей США одобрила закон против шатдауна

Александра Иванова
21 декабря 2024 г.

Законопроект, обеспечивающий временное финансирование правительства США, поддержали 366 депутатов, еще 34 выступили против. Ожидается, что Сенат быстро одобрит этот документ.

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Здание Конгресса США
Здание Конгресса СШАФото: imago/Mario Aurich

Палатой представителей Конгресса США в ночь на субботу, 21 декабря, за несколько часов до возможного шатдауна одобрила проект закона о временном финансировании Белого дома. Документ поддержали 366 человек, 34 выступили против. Ожидается, что Сенат примет его тоже без задержек. Закон вступит в силу после подписания президентом США Джо Байденом. Белый дом уже уведомил, что Байден поддерживает законопроект, направленный на предотвращение остановки финансирования правительства.

Трамп требовал поднять потолок госдолга

Законопроект позволяет сохранить финансирование администрации США на текущем уровне до 14 марта 2025 года. Согласно документу, 100 млрд долларов будут ассигнованы на помощь при стихийных бедствиях. Еще 10 млрд долларов направят на поддержку фермеров.

В то же время из законопроекта изъято требование избранного президента США Дональда Трампа поднять потолок госдолга. При этом лидеры Республиканской партии пообещали, что эта мера будет обсуждаться в следующем году в рамках пакета законопроектов о налогах и о защите границ.

Несколько дней назад демократы и республиканцы в Конгрессе уже предварительно согласовали законопроект о временном финансировании работы администрации США, напоминает агентство dpa. Однако Трамп и его доверенное лицо, миллиардер Илон Маск призвали депутатов-республиканцев отклонить этот документ. Из-за этого парламентариям пришлось экстренно готовить новый проект закона.

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