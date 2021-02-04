Палата адвокатов обратилась в МВД РФ из-за нарушения прав защитников

Федеральная палата адвокатов России обратилась к руководству МВД РФ в связи с нарушением профессиональных прав защитников в виде недопуска либо несвоевременного допуска к их доверителям, подозреваемым в совершении административных или уголовных правонарушений. Как отмечается в тексте открытого письма, опубликованного в четверг, 4 февраля, при этом "нередко законные требования адвокатов влекут применение к ним физического насилия со стороны сотрудников полиции". А в отдельных случаях и уголовного преследованияюристов.

Адвокаты подвергли резкой критике произвольное введение в России "пресловутого плана "Крепость", фактически представляющего собой не что иное, как ограничение действия норм Конституции РФ, мотивированное необходимостью обеспечения антитеррористической защищенности зданий отделов внутренних дел". В письме указывается, что есть все основания полагать, что в действительности никакой план "Крепость" не вводится, а ссылки на него служат лишь основанием для ограничения прав адвокатов и их доверителей.

Адвокаты напомнили силовикам, что право на получение квалифицированной помощи "гарантировано пунктом 1 статьи 48 Конституции РФ", а статья 56 указывает, что даже в условиях чрезвычайного положения эти права не могут быть ограничены. По мнению юристов, недопуск защитников порождает разумные сомнения в законности действий сотрудников полиции. "В общественном сознании формируется образ правоохранительных органов как репрессивных, пренебрегающих законом в угоду целесообразности и не подотчетных институтам общественного контроля", - указывается в письме.

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