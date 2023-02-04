Пакистан заблокировал "Википедию" за "кощунственный контент"

Власти Пакистана в субботу, 4 февраля, заблокировали популярную интернет-энциклопедию "Википедия" по обвинению в неспособности заблокировать или удалить кощунственный контент. Пакистанское телекоммуникационное управление (Pakistan Telecommunication Authority, PTA) уведомило "Википедию" за 48 часов, после чего заблокировало платформу. "Википедии" была предоставлена возможность принять участия в слушаниях, однако платформа не выполнила требования по удалению кощунственного контента и не явилась в PTA", - цитирует представителя ведомства агентство dpa.

Это решение вызвало взрыв негодования в стране. Многие пользователи осудили этот шаг в социальных сетях. "Запрет "Википедии" непропорционален, неконституционен и совершенно нелеп", - заявил dpa активист по защите цифровых прав Усама Хилджи. По его словам, у PTA не было полномочий налагать запрет, поскольку соответствующие законы пока еще находятся на рассмотрении парламента.

Запрет "Википедии", уверен активист, "повлияет на студентов, академические круги, здравоохранение, исследователей, а также снизит доверие инвесторов к Пакистану из-за неопределенности и произвола цензуры". При этом, напомнил Хилджи, "Википедия" является платформой с коллективным доступом, где каждый, у кого есть учетная запись, может редактировать статьи. По словам активиста, представители PTA могли бы поступить аналогичным образом вместо того, чтобы блокировать всю платформу.

Блокировки сайтов в Пакистане

В Пакистане неоднократно блокировались различные интернет-ресурсы, которые, по мнению властей, распространяют богохульный, аморальный или непристойный контент, а также отказываются его модерировать или блокировать. Это относитсья к таким популярным платформам как YouTube, TikTok и приложение для знакомств Tinder.

Смотрите также: