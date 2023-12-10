"ОВД-Инфо" получил премию "Золотой голубь мира"

Немецкое отделение международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF) передало премию в области прав человека "Золотой голубь мира" российскому правозащитному медиапроекту "ОВД-Инфо". Церемония награждения состоялась в воскресенье, 10 декабря, в Берлине.

Золотой голубь вручается с 2008 года за приверженность идее международного взаимопонимания и защите прав человека. Спустя год лауреат премии передает статуэтку следующему человеку или организации. Сотрудники "ОВД-Инфо" получили награду из рук члена правления RSF Джеммы Пёрцген (Gemma Pörzgen).

"Мы благодарны коллегам за доверие, а нашим донорам, читателям и команде - за поддержку. "ОВД-Инфо" продолжает бороться за свободу собраний, свободу слова и свободу от военной цензуры. Вместе мы обязательно придем к миру, безопасности и справедливости", - говорится в сообщении "ОВД-Инфо" в Telegram-канале.

"ОВД-Инфо" причислен к "иноагентам" в России

"ОВД-Инфо" занимается мониторингом политических преследований и случаев превышения полномочий сотрудниками российской полиции по отношению к задержанным. Проект оказывает правовые консультации задержанным и предоставляет адвокатов.

Министерство юстиции России в сентябре 2021 года включило проект "ОВД-Инфо" в реестр общественных организаций - "иноагентов". В проекте расценили этот шаг как "акт политического давления".

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