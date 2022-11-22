ОВА: В Запорожье при обстреле больницы убит новорожденный

На 273-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 23 ноября (время московское).

Александр Старух: При ночном обстреле больницы в Запорожье убит новорожденный

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Ночью в городе Вольнянск в Запорожской области российские войска, по информации местных властей, обстреляли родильное отделение больницы. По данным Госслужбы Украины по ЧС, во время обстрела в отделении находились женщина и новорожденный. Ребенок погиб. "Горе переполняет наши сердца - убит только что появившийся на свет младенец", - написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Старух.

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Российские власти готовят информационные условия для провокаций в Белгородской области с целью восстановить уровень поддержки войны в обществе, считают в американском Институте изучения войны (ISW) . Пропаганда распространяет гипотезы о том, что украинские военные якобы намерены вторгнуться в Белгородскую область, а российским войскам необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области для предотвращения этого нападения, говорится, в частности, в отчете. В ISW не исключают подготовку россиян к проведению в этом регионе операций "под чужим флагом".

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Жителям Киева следует приготовиться к "худшему сценарию" повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах, заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, Киев может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны". Если дело пойдет по самому плохому сценарию, возможно, "придется эвакуировать часть города", хотя власти не хотят, чтобы до этого дошло, подчеркнул Кличко, обвинив Владимира Путина в попытке вынудить киевлян бежать, применяя для этого удары по гражданской инфраструктуре.

СМИ: Помощь Украине истощила военные арсеналы Запада

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Большие объемы поставок военной помощи в Украину значительно истощили собственные военные арсеналы стран Запада, в том числе США, пишет французское издание Le Monde. По данным экспертов, восполнить эти запасы будет непросто, а чтобы сохранить поставки военной помощи, возможно, придется затронуть критические запасы.

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Россия не ведет c Украиной неформальных переговоров о прекращении боевых действий, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС.

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Минфин США выпустил генеральную лицензию, регулирующую ограничительные меры против нефтяного сектора России. Согласно документу, морские перевозки сырой нефти в Японию с совместного с Россией проекта "Сахалин - 2" разрешаются до 30 сентября 2023 года.

Министр обороны США поблагодарил Конгресс за постоянную поддержку Украины

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Офис генпрокурора Украины объявил подозрение в госизмене экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным прокуратуры, Табачник помогал "главам" оккупированных Россией частей Херсонской и Запорожской областей. Табачник занимал должность министра образования в период президентства Виктора Януковича, а после Евромайдана уехал из Украины.

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Проведя встречу с американскими сенаторами в рамках Международного форума по безопасности в канадском Галифаксе, министр обороны США Ллойд Остин поблагодарил их за постоянную поддержку Украины и призвал принять закон о полномочиях в области национальной обороны, необходимых для обеспечения безопасности американского народа в то время, когда США "сталкиваются с вызовами со стороны Китая и острой угрозой со стороны России", сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.



По ее словам, в Пентагоне видят, "как украинцы дают отпор, используя оружие и системы, которые предоставили не только мы, но и другие партнеры и союзники". В ведомстве осведомлены о российских бомбардировках с помощью иранских дронов, наносящих вред украинской инфраструктуре. "Мы видим, что Россия находится в еще большей изоляции, обращаясь к таким странам, как Иран и Северная Корея, чтобы пополнить свои запасы. Это ясно показывает их собственную слабость, и это ясно показывает, насколько изолированными они стали в мире", - приводятся на сайте Пентагона слова пресс-секретаря.

Владимир Зеленский: Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от Евросоюза

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Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/dpa/picture alliance

Украина получила очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС на сумму на 2,5 млрд евро, сообщил Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении . По его словам, в Киеве ожидают одобрения европейской "программы макрофина" на следующий год объемом 18 млрд евро, кроме того, США в ближайшее время направят дополнительное финансирование в объеме 4,5 млрд долларов для прямой поддержки украинского бюджета. "Благодаря таким решениям наших друзей мы сохраняем социальную стабильность и, несмотря на все российские удары, выполняем социальные обязательства", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также рассказал, что по всей стране развернуто уже около четырех тысяч "Пунктов несокрушимости" - это новый проект поддержки людей на фоне отключений энергии в результате российских обстрелов. Эти пункты будут работать бесплатно и круглосуточно, предлагая "все базовые услуги" - электричество, мобильную связь и интернет, обогрев, воду, аптечку. "Уверен: помогая друг другу, все вместе мы сможем преодолеть эту зиму", - сказал Зеленский.

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