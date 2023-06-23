ОВА: Россияне нанесли авиаудар по Запорожью

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 июня.

На 485-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий пятницы, 25 июня (время московское).

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В оккупированном российскими войсками Геническе Херсонской области прогремел взрыв, пишут местные Telegram-каналы. На публикуемых в соцсетях видеозаписях и фотографиях виден поднимающийся столб дыма. По данным местных жителей, в городе были слышны два взрыва.

"Глава" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские силы нанесли удар "по жилым кварталам Геническа и Скадовска". По его словам, предположительно, были выпущены четыре ракеты Storm Shadow.

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Наступление украинских войск продолжается на ряде направлений, а командование ВСУ опирается исключительно на военную науку и здравый смысл, заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

"Реальная война - это не голливудский блокбастер. Контрнаступление - не новый сезон сериала на Netflix. Не надо ожидать экшена и запасаться попкорном. Наступательные операции Вооруженных сил Украины продолжаются на ряде направлений. Происходят формирующие операции по подготовке поля боя", - написал он в Twitter.

Россияне нанесли удар по Запорожью

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Российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области. По словам главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрия Малашко, удар днем 23 июня нанесен с применением авиабомб и запрещенных кассетных снарядов. В селе Приморское в результате попадания боеприпаса на территорию остановки транспорта, ранены три человека. "Уходя с транспортной остановки на дачные участки, получили ранения женщины 54 и 72 лет и 66-летний мужчина", - говорится в сообщении руководителя ОВА.

Хроника событий 22 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 июня 14.00 - 23.59 >>>

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