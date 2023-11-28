Ответит ли Россия за уничтожение украинской природы

Ущерб экологии Украины в результате начатой Россией войны власти в Киеве на сегодняшний день оценивают в 56,7 миллиарда евро. Вред, нанесенный природным ресурсам, имеет долгосрочные, часто необратимые последствия. Но заставить Москву компенсировать экологический ущерб и привлечь ее к ответственности будет непросто. Такой вывод следует из публичных слушаний, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 27 ноября, в рамках четвертого заседания Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны в Украине.

Киев систематически фиксирует экологический ущерб

Для подсчета экологического ущерба, нанесенного войной, Украина разработала собственную методологию. "С первого дня войны мы запустили приложение "ЭкоУгроза". Это официальный онлайн-инструмент, с помощью которого мы собираем информацию о вреде окружающей среде, нанесенном российской войной", - говорит министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. По его словам, военные действия уже привели "к дополнительному выбросу в атмосферу 150 миллионов тонн парниковых газов". Поэтому, по выражению министра, экологические последствия российской агрессии чувствуют и далеко за пределами Украины.

Министр экологии Украины Руслан Стрелец Фото: DW

На сегодняшний день Украина занимает одно из первых мест в мире по площади замиринованных территорий: их площадь составляет 30 процентов. А площадь покрытых лесом территорий, где идут военные действия, достигает почти 30 тысяч квадратных километров. "На их восстановление уйдет не менее 20 лет, - говорит Стрелец. - 10 украинских национальных парков оккупированы, а некоторые уникальные экологические системы полностью уничтожены и восстановить их до первоначального состояния больше не удастся".

"Самым большим преступлением экоцида" РФ в Украине Стрелец называет вероятный подрыв российскими военными дамбы Каховской ГЭС в июне этого года. На него, по словам министра, приходятся 10 процентов всех экологических убытков, нанесенных Украине. Стрелец призвал международных партнеров помочь Украине провести кратко- и долгосрочную оценку экологических последствий войны, в том числе, влияние на здоровье людей и биоразнообразие, и "привлечь агрессора к ответственности" за ущерб окружающей среде.

Расследованием вероятного подрыва Каховской дамбы займется МУС

Украинская власть не только фиксирует вред, который российская армия ежедневно наносит природным ресурсам страны, но и документирует конкретные действия РФ, которые к ним приводят. С начала войны было официально зафиксировано 2900 таких вероятных преступлений. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, его ведомство сейчас расследует "271 военное преступление против окружающей среды, включая 15 инцидентов экоцида как элемента войны России против Украины".

"Хотя действующее международное законодательство может защитить окружающую природную среду во время вооруженных конфликтов, в частности, с помощью международных гуманитарных договоров и криминализации экологических военных преступлений в Римском статуте, однако на практике в целом их рассматривают как побочные инциденты", - сказал Костин. По его мнению, в результате этого правосудие - как на национальном, так и на международном уровне, - не имеет достаточно инструментов для преследования за экологические преступления, совершенные во время войны.

Украина занимает одно из первых мест в мире по площади заминированных территорий Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Украинская сторона расследует экологические преступления, руководствуясь соответствующими статьями Уголовного кодекса, в том числе, статьей 441 об экоциде. В международном уголовном праве понятие экоцида не закреплено. Тем не менее, Международный уголовный суд (МУС) присоединился к расследованию дела о вероятном подрыве Каховской дамбы. Ведь в 8-й статье Римского статута, регулирующего деятельность суда, одним из видов военных преступлений называется умышленное осуществление атаки с целью нанесения широкомасштабного и долговременного вреда окружающей среде, превышающего ожидаемое военное преимущество.

По словам генпрокурора Украины Костина, расследование факта разрушения Каховской дамбы "может стать первым случаем, когда МУС начнет судебное преследование по обвинению в совершении экологического военного преступления".

"Масштабы экологических преступлений - огромны"

Американский юрист, директор международных программ Института экологического права Карл Брух позитивно настроен в ожидании расследований возможных экологических преступлений РФ. Он считает, что хотя, помимо Украины, экоцид признан преступлением только в 12 странах, существует достаточно законодательных инструментов, чтобы привлечь Россию к ответственности за уничтожение украинских природных ресурсов.

В этом случае можно оттолкнуться от предъявления России обвинений на международном уровне за само преступление агрессии, а также использовать существующие механизмы на национальном и международном уровне, в частности на уровне ООН, говорит Брух. В то же время он отмечает, что все предыдущие прецеденты привлечения стран к ответственности за нанесенный экологический ущерб в рамках ООН принимались на уровне Совета Безопасности (СБ). "А Россия - постоянный член СБ ООН и обладает правом вето, поэтому этот путь Украине не подходит", - констатировал эксперт.

В современной истории есть случаи, когда страны получали компенсации за экологический ущерб в результате военных конфликтов, но масштабы экологических преступлений, совершенных в Украине, "огромны", отмечает заместитель генерального директора директората Еврокомиссии по вопросам юстиции Нильс Берндт. "Мы не можем вспомнить чего-то подобного из прошлого. При этом легальный контекст этих преступлений не очень четкий", - признает он.

Берндт заверил, что Еврокомиссия и профильные органы стран-членов ЕС готовы помочь Украине в расследовании вероятных экологических преступлений России. "Однако помимо привлечения к ответственности, наша цель должна заключаться, прежде всего, в восстановлении окружающей среды в тех случаях, где это возможно. А там, где это сделать нельзя, необходимо требовать компенсации (от России. - Ред.)", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Смотрите также